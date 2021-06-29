Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızını gölgede bıraktı! Derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile nefes kesti gören dönüp bir daha baktı

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızını gölgede bıraktı! Attığı her adımla adından söz ettiren genç popçu Aleyna Tilki'nin en az kendisi kadar dikkat çeken annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Instagram hesabında tatil paylaşımında bulunan Öztel, derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile verdiği pozlarla dikkat çekti. Düzgün fiziği ile kızını gölgede bırakan Öztel'in paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

29.06.2021 18:22 - Son Güncelleme: 29.06.2021 18:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





