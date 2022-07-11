Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gecenin bir yarısı sahilde kurtlarını döktü! Roman havasında kıvraklığıyla kızını solladı geçti
Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya paylaşımlarıyla en az kızı kadar magazin gündeminde yer almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bir şarkı çıkarmaya hazırlanan Havva Öztel bu kez, Roman havası performansıyla gündemde. Kalamış'ta kurtlarını döken Havva Öztel o anları Instagram'ının hikaye bölümünde paylaştı. İşte haberin detayları...
11.07.2022 16:45 - Son Güncelleme: 11.07.2022 17:22
Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel son pozlarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Geçtiğimzi günlerde klip çekimini tamamladığını duyuran Havva Öztel'in şarkısı merak konusu olmuştu.
Mehmet Tilki "Kızlarımın annesi" dediği Havva Öztel'in şarkısının müjdesini "Arabeskin divası geliyor" diyerek paylaşmıştı.
Havva Öztel sosyal medya hesabından "Seni kalbimden kovdum" adlı şarkısının klibinden teaser yayınladı.
Havva Öztel paylaşımında "Amacım sanatçı olmak değil; şarkı söylemek, söylediğim şarkılar ile tüm kalplere dokunabilmek. Umarım bunu başarabilirim bu şarkıyla" dedi.