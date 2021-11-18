Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel "birçok kadın maalesef böyle şeylere maruz kalıyor" dedi o mesajı ifşaladı!
Aleyna Tilki'nin annesi o mesajı ifşaladı! Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında ekranlarda yer alamya başlayan Tilki, magazin gündeminden düşmüyor. Annesi Havva Öztel ve kardeşi Ayça Tilki ile tatil için Dubai'ye giden genç şarkıcı, çölde verdiği pozlarla geçtiğimiz günlerde adından söz ettirmişti. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Instagram'dan yaptığı ifşa paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü.
18.11.2021 15:34
- Son Güncelleme: 18.11.2021 15:34
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel "birçok kadın maalesef böyle şeylere maruz kalıyor" dedi o mesajı ifşaladı!
Son olarak kızlarıyla Dubai'ye giden ve iddialı bikinili pozlarını paylaşan Havva Öztel sosyal medyada dikkat çekmişti. Instagram'ı kızından bile aktif kullanan Öztel bu sefer kendisine gelen çirkin bir mesajı ifşa etti.
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ise bu mesajı paylaşarak "Bir insan nasıl bu kadar zalim düşüncelere sahip olabilir?" diye sordu.