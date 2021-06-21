Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel bikinili pozlarıyla ortalığı salladı kızlarını solladı! İşte Aleyna Tilki'nin annesi...
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel bikinili pozlarıyla ortalığı salladı! Paylaşımlarıyla popülerlik konusunda kızlarını sollayan Havva Öztel, küçük kızı Ayça Tilki ve bir arkadaşı ile birlikte Marmaris tatilinde. Sosyal medyayı sık kullanan ve genç görünümü ile adından söz ettiren Aleyna Tilki'nin annesini bikinili pozlarıyla gündeme geldi. İşte yorum yağmuruna tutulan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in tatil pozları...
21.06.2021 17:18
- Son Güncelleme: 21.06.2021 17:32
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel bikinili pozlarıyla ortalığı salladı. Marmaris tatilinden kareler paylaşan Havva Öztel, sosyal medyada kızlarını solladı!
28 Mart 2000'de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya'da dünyaya gelen Aleyna Tilki, şöhreti yakaladıktan sonra kız kardeşi Ayça Tilki ve annesi Havva Öztel de bu popülerlikten nasibini aldı.
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel küçük kızı Ayça Tilki, ile yaptığı tatilden paylaştığı fotoğrafla yorum yağmuruna tutuldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak çıktığı Marmaris tatilinden yaptığı bikinili paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.
İşte başta güzel sesi ve genç görünümü ile sık sık sosyal medyada adından söz ettiren Aleyna Tilki'nin annesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...