Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ağzını bir açtı pir açtı 'cinsel içerikli filmlerden öğrenenler...' Bu sözler herkesi ezer geçer
Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında ekranlarda yer almaya başlayan Tilki, magazin gündeminden düşmüyor. Aleyna Tilki'nin kazandığı şöhret sayesinde hayatımıza giren biri daha var. O da annesi Havva Öztel. Görenlerin 2 çocuk annesi olduğuna inanamadığı Havva Öztel, kızı Aleyna Tilki'ye gelen eleştirilere Instagram'ında yanıt verdi. Hem de ne yanıt vermek. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in o paylaşımı.
20.12.2021 14:37
- Son Güncelleme: 20.12.2021 14:37
Aleyna Tilki'nin "Bana yapılan haksızlıklara cevabım" notuyla yaptığı paylaşım tartışma çıkardı. Tilki'nin İngilizce argo bir kelime kullanması tepki çekince Havva Öztel sert bir paylaşımda bulunarak kızını korudu.
Yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündem olan Aleyna Tilki hakkında yapılan kötü yorumlara "F.ck me hard" notuyla yanıt verdi.
Aleyna Tilki'nin "Bana yapılan haksızlıklara cevabım" notuyla yaptığı fotoğraflı paylaşımda İngilizce argo kelimenin yorumu herkes tarafından farklı algılandı. Tilki'nin İngilizce paylaşımı sonrası sosyal medya karıştı.
Aleyna Tilki'yi ise annesi Havva Öztel savunmak zorunda kaldı. Havva Öztel kızına yapılan yorumlara isyan etti.