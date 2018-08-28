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Aleyna Tilki'nin 80 bin euroluk otomobili! Ünlülerin otomobilleri

Ünlü isimlerin hangi model otomobil kullandığını merak ediyor musunuz? İşte ünlülerin otomobilleri...

28 Ağustos 2018 Salı, 16:54:08 Güncelleme: 17:52:46
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Aleyna Tilkinin 8 bin euroluk otomobili! Ünlülerin otomobilleri

Aleyna Tilki kendisine Porsche Macan marka bir cip satın aldı. 80 bin Euro (580 bin TL) değerindeki yeni otomobili için özel şoför de tuttu.

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Aleyna Tilkinin 8 bin euroluk otomobili! Ünlülerin otomobilleri

Makaron'dan Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Nişantaşı'nda aracına binerken görüntülenen şarkıcı bu konudaki soruları yanıtsız bıraktı. Aleyna "18 yaşıma girer girmez araba alacağım" demişti. Reşit olduktan sonra ehliyet alan popçu, yoğun iş temposundan dolayı özel şoför tuttu.

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Aleyna Tilkinin 8 bin euroluk otomobili! Ünlülerin otomobilleri

Son dönemde müzik hayatından daha çok Selena Gomez ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelen şarkıcı Justin Bieber yeni arabasıyla ilk kez görüntülendi.

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Aleyna Tilkinin 8 bin euroluk otomobili! Ünlülerin otomobilleri

Bieber, Lamborghini marka lüks aracıyla Hollywood'da objekfitlere takıldı.

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Aleyna Tilkinin 8 bin euroluk otomobili! Ünlülerin otomobilleri

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