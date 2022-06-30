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Haberler Magazin Aleyna Tilki’den yarı çıplak direk dansı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Sesim iyi olmasaydı pole dancer” olurdum demişti...

Aleyna Tilki’den yarı çıplak direk dansı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Sesim iyi olmasaydı pole dancer” olurdum demişti...

Aleyna Tilki'den yarı çıplak direk dansı! Attığı her adımla adından söz ettiren Aleyna Tilki, geçen günlerde "Sesim iyi olmasaydı pole dancer" olurdum diyerek gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Tilki, şimdi ise direk dansı yaparken verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Kısa sürede gündem olan fotoğraflar sosyal medyayı ikiye böldü. Tilki'nin tarzı ise bazı takipçilerinin tepkisini çekti. İşte Aleyna Tilki'nin sosyal medyada gündem olan o pozları...

30.06.2022 18:50 - Son Güncelleme: 30.06.2022 18:50
Aleyna Tilki’den yarı çıplak direk dansı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Sesim iyi olmasaydı pole dancer” olurdum demişti...

Genç popçu Aleyna Tilki, geçen günlerde sosyal medya hesabında direk dansıyla ilgili bir paylaşımda bulunmuş ve uzun süre gündem olmuştu.

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Aleyna Tilki’den yarı çıplak direk dansı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Sesim iyi olmasaydı pole dancer” olurdum demişti...

Twitter hesabında paylaşımda bulunan Tilki, "Eğer sesim çok iyi olmasaydı, dünya starı olma hayalim olmasaydı Las Vegas'taki en ünlü pole dancer olurdum. Sonra da tüm mirasımı insan duygularını araştırmak için bağışlardım" ifadelerini kullanmıştı.

Aleyna Tilki’den yarı çıplak direk dansı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Sesim iyi olmasaydı pole dancer” olurdum demişti...

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Tilki, şimdi ise direk dansı yaparken verdiği pozları Instagram hesabında yayınlayarak gündeme geldi.

Aleyna Tilki’den yarı çıplak direk dansı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Sesim iyi olmasaydı pole dancer” olurdum demişti...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, dakikalar içinde yüzlerce yorum aldı.

Aleyna Tilki’den yarı çıplak direk dansı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Sesim iyi olmasaydı pole dancer” olurdum demişti...

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Tilki'nin paylaşımını beğenirken bir kısmı şarkıcının hem tarzını hem pozlarını fazla iddialı bularak eleştirdi.

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