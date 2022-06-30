Aleyna Tilki’den yarı çıplak direk dansı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Sesim iyi olmasaydı pole dancer” olurdum demişti...

Twitter hesabında paylaşımda bulunan Tilki, "Eğer sesim çok iyi olmasaydı, dünya starı olma hayalim olmasaydı Las Vegas'taki en ünlü pole dancer olurdum. Sonra da tüm mirasımı insan duygularını araştırmak için bağışlardım" ifadelerini kullanmıştı.