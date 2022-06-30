Aleyna Tilki’den yarı çıplak direk dansı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Sesim iyi olmasaydı pole dancer” olurdum demişti...
Aleyna Tilki'den yarı çıplak direk dansı! Attığı her adımla adından söz ettiren Aleyna Tilki, geçen günlerde "Sesim iyi olmasaydı pole dancer" olurdum diyerek gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Tilki, şimdi ise direk dansı yaparken verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Kısa sürede gündem olan fotoğraflar sosyal medyayı ikiye böldü. Tilki'nin tarzı ise bazı takipçilerinin tepkisini çekti. İşte Aleyna Tilki'nin sosyal medyada gündem olan o pozları...
30.06.2022 18:50 - Son Güncelleme: 30.06.2022 18:50
Genç popçu Aleyna Tilki, geçen günlerde sosyal medya hesabında direk dansıyla ilgili bir paylaşımda bulunmuş ve uzun süre gündem olmuştu.