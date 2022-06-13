Aleyna Tilki'den ters kelepçe çıkışı! Kafa karıştıran açıklamasına destek mesajı yağdı! “Çocukken bana yapılanları bir konuşsam...”
Aleyna Tilki'den ters kelepçe çıkışı! Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında seslendirdiği 'Gesi Bağları' şarkısıyla adını duyuran Aleyna Tilki, 2016 yılında Cevapsız Çınlama adlı parçasıyla müzikseverlerin beğenisine sunmuş ve kısa sürede şöhreti yakalamıştı. Şarkıları kadar özel hayatı ve iddialı pozlarıyla da çok konuşulan Tilki, bu kez sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla gündem oldu. Tilki'nin "Ben çocukken bana yapılanları bir konuşsam en az 10 kişi ters kelepçe içeri alınır" sözleriyle başlayan açıklaması kafa karıştırdı. İşte detaylar...
13.06.2022 23:32 - Son Güncelleme: 13.06.2022 23:32
Katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla adını duyuran ve Cevapsız Çınlama adlı parçasıyla şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aleyna Tilki, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kafa karıştırdı.