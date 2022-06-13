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Haberler Magazin Aleyna Tilki'den ters kelepçe çıkışı! Kafa karıştıran açıklamasına destek mesajı yağdı! “Çocukken bana yapılanları bir konuşsam...”

Aleyna Tilki'den ters kelepçe çıkışı! Kafa karıştıran açıklamasına destek mesajı yağdı! “Çocukken bana yapılanları bir konuşsam...”

Aleyna Tilki'den ters kelepçe çıkışı! Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında seslendirdiği 'Gesi Bağları' şarkısıyla adını duyuran Aleyna Tilki, 2016 yılında Cevapsız Çınlama adlı parçasıyla müzikseverlerin beğenisine sunmuş ve kısa sürede şöhreti yakalamıştı. Şarkıları kadar özel hayatı ve iddialı pozlarıyla da çok konuşulan Tilki, bu kez sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla gündem oldu. Tilki'nin "Ben çocukken bana yapılanları bir konuşsam en az 10 kişi ters kelepçe içeri alınır" sözleriyle başlayan açıklaması kafa karıştırdı. İşte detaylar...

13.06.2022 23:32 - Son Güncelleme: 13.06.2022 23:32
Aleyna Tilki’den ters kelepçe çıkışı! Kafa karıştıran açıklamasına destek mesajı yağdı! “Çocukken bana yapılanları bir konuşsam...”

Katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla adını duyuran ve Cevapsız Çınlama adlı parçasıyla şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu.

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Aleyna Tilki’den ters kelepçe çıkışı! Kafa karıştıran açıklamasına destek mesajı yağdı! “Çocukken bana yapılanları bir konuşsam...”

Özellikle son dönemlerde iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Tilki, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Aleyna Tilki’den ters kelepçe çıkışı! Kafa karıştıran açıklamasına destek mesajı yağdı! “Çocukken bana yapılanları bir konuşsam...”

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aleyna Tilki, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kafa karıştırdı.

Aleyna Tilki’den ters kelepçe çıkışı! Kafa karıştıran açıklamasına destek mesajı yağdı! “Çocukken bana yapılanları bir konuşsam...”

Tilki, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ben çocukken bana yapılanları bi konuşsam en az 10 kişi ters kelepçe içeri alınır. Beni zorlamayın ya"

Aleyna Tilki’den ters kelepçe çıkışı! Kafa karıştıran açıklamasına destek mesajı yağdı! “Çocukken bana yapılanları bir konuşsam...”

Aleyna Tilki'nin bu paylaşımını kimlere gönderme olarak yaptığı ise merak konusu oldu.

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