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Aleyna Tilki'den süper mini eteğiyle Şeyma Subaşı dansı! Ayağındaki terlikler alay konusu oldu...

Aleyna Tilki Instagram paylaşımı ile alay konusu oldu. Süper mini eteğiyle objektif karşısına geçen 20 yaşındaki Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin, "Siz hiç fiziksel veya sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna, "Fiziksel değil ama sözlü bir şiddete maruz kalmış olabilirim" diyerek kafalarda soru işareti bıraktı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde yer almayı başaran genç şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı. Tilki'nin, "Sürpriz gelecek" notuyla yaptığı paylaşıma beğeni yağarken, süper minisi ile dansı Şeyma Subaşı'na benzetildi. Tilki'nin ayağındaki terlikler ise alay konusu oldu.

29.07.2020 10:00 - Son Güncelleme: 29.07.2020 11:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





