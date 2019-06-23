Aleyna Tilki'den şok eden birliktelik! Tilki'nin bindiği özel uçak bakın kimin çıktı...

Aleyna Tilki hakkında şok eden iddia ortaya atıldı. Yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki, Hacıoğlu Madencilik'in veliahtı Yasin Hacıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İkilinin arasındaki yakınlığı, Aleyna'nın takipçileri de fark etti. Geçtiğimiz Nisan ayında İstanbul'dan Çeşme'ye giderken videosunu Twitter'da yayınladığı özel uçağın Yasin Hacıoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı... Aleyna Tilki'nin yeni sevgilisi Yasin Hacıoğlu kimdir? İşte detaylar...

23.06.2019 09:16 - Son Güncelleme: 23.06.2019 09:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





