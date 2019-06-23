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Aleyna Tilki'den şok eden birliktelik! Tilki'nin bindiği özel uçak bakın kimin çıktı...

Aleyna Tilki hakkında şok eden iddia ortaya atıldı. Yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki, Hacıoğlu Madencilik'in veliahtı Yasin Hacıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İkilinin arasındaki yakınlığı, Aleyna'nın takipçileri de fark etti. Geçtiğimiz Nisan ayında İstanbul'dan Çeşme'ye giderken videosunu Twitter'da yayınladığı özel uçağın Yasin Hacıoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı... Aleyna Tilki'nin yeni sevgilisi Yasin Hacıoğlu kimdir? İşte detaylar...

23.06.2019 09:16 - Son Güncelleme: 23.06.2019 09:24
Aleyna Tilki'den şok eden birliktelik! Tilki'nin bindiği özel uçak bakın kimin çıktı...

Yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren 19 yaşındaki popçu Aleyna Tilki'nin, 30 Nisan'da İstanbul'dan Çeşme'ye giderken videosunu Twitter'da yayınladığı özel uçağın Yasin Hacıoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı. İkili sosyal medyada aşklarını ulu orta yaşarken, Tilki'nin takipçileri durumu fark etti...

Aleyna Tilki'den şok eden birliktelik! Tilki'nin bindiği özel uçak bakın kimin çıktı...

Aleyna Tilki'nin, Hacıoğlu Madencilik'in veliahtı Yasin Hacıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Aleyna Tilki'den şok eden birliktelik! Tilki'nin bindiği özel uçak bakın kimin çıktı...

İkilinin arasındaki yakınlığı, Aleyna'nın takipçileri de fark etti.

Aleyna Tilki'den şok eden birliktelik! Tilki'nin bindiği özel uçak bakın kimin çıktı...

Aleyna Tilki'nin, 30 Nisan'da İstanbul'dan Çeşme'ye giderken bindiği, Twitter'da videosunu paylaştığı özel uçağın Yasin Hacıoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı.

Aleyna Tilki'den şok eden birliktelik! Tilki'nin bindiği özel uçak bakın kimin çıktı...

Aleyna'nın 25 Mayıs'ta bu kez Instagram'da paylaştığı karenin altına Yasin Hacıoğlu'nun kalp ve yıldız emojisiyle yorum yapması dikkat çekti. Aleyna da kalp ve gülen suratla cevap verdi.

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