Aleyna Tilki’den roman havası! ‘Kuliste evcilik oynuyoruz’ dedi kurtlarını döktü gören dönüp bir daha baktı
Aleyna Tilki'den roman havası! Genç yaşta şöhreti yakalayan şarkıcı Aleyna Tilki, son dönemlerde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun" diyerek hayalindeki erkeği açıklayan genç popçu şimdi ise Instagram hesabında yayınladığı dans videosuyla çok konuşuldu. Roma havası eşliğinde göbek atan Aleyna Tilki, paylaşımına düştüğü notla ise takipçilerini şaşırttı. İşte Aleyna Tilki'nin sosyal medya gündemine bomba gibi düşen dans videosu…
12.06.2021 18:45
- Son Güncelleme: 12.06.2021 19:24
Geçtiğimiz günlerde "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun" diyerek hayalindeki erkeği anlatan ve bu açıklamasıyla uzun süre gündem olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, şimdi ise Instagram hesabında yayınladığı dans videosuyla çok konuşuldu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan genç popçu, roman havası eşliğinde göbek attığı anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Tilki, kısa süre içinde binlerce beğeni alan paylaşımına "Rıfat'la kuliste evcilik oynuyoruz. Ben mahalle arası kuaför salonu sahibi oldum" notunu düştü.
Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyaya damga vururken Şeyma Subaşı da genç şarkıcıya "Seni seviyorum" yorumunda bulundu.
NE OLMUŞTU?
Aleyna Tilki, konuk olduğu bir YouTube programında hayalindeki erkeği açıklamıştı. Tilki, "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak." İfadelerini kullanmıştı.