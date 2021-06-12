Aleyna Tilki’den roman havası! ‘Kuliste evcilik oynuyoruz’ dedi kurtlarını döktü gören dönüp bir daha baktı

NE OLMUŞTU?

Aleyna Tilki, konuk olduğu bir YouTube programında hayalindeki erkeği açıklamıştı. Tilki, "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak." İfadelerini kullanmıştı.