Aleyna Tilki'den olay paylaşım! Motor üstünde bu kez de iç çamaşırının üstüne yalnızca file çorap giyip poz verdi
Aleyna Tilki'den olay paylaşım! Motor üstünde bu kez de iç çamaşırının üstüne yalnızca file çorap giyip poz verdi, Tilki'nin paylaşımı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Motor üstünde verdiği pozlarla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'nin Instagram'dan paylaştığı son fotoğraf kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.
26.04.2022 17:28 - Son Güncelleme: 26.04.2022 17:28
Aleyna Tilki'den olay paylaşım! Motor üstünde bu kez de iç çamaşırının üstüne yalnızca file çorap giyip poz verdi, sosyal medya yıkıldı.
Eleştirilere sosyal medyadan yanıt veren Aleyna Tilki, "Klipte okuldan çıkıp garajımdaki partiye gidiyorum. Partiye okul kıyafetlerimle gitmek istemediğim için gidene kadar kıyafetlerimi değiştiriyorum. Gündelik bi olay yani. Abartmayalım artık" dedi.