RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Aleyna Tilki'den olay paylaşım! Motor üstünde bu kez de iç çamaşırının üstüne yalnızca file çorap giyip poz verdi

Aleyna Tilki'den olay paylaşım! Motor üstünde bu kez de iç çamaşırının üstüne yalnızca file çorap giyip poz verdi

Aleyna Tilki'den olay paylaşım! Motor üstünde bu kez de iç çamaşırının üstüne yalnızca file çorap giyip poz verdi, Tilki'nin paylaşımı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Motor üstünde verdiği pozlarla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'nin Instagram'dan paylaştığı son fotoğraf kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.

26.04.2022 17:28 - Son Güncelleme: 26.04.2022 17:28
Aleyna Tilki’den olay paylaşım! Motor üstünde bu kez de iç çamaşırının üstüne yalnızca file çorap giyip poz verdi

Aleyna Tilki'den olay paylaşım! Motor üstünde bu kez de iç çamaşırının üstüne yalnızca file çorap giyip poz verdi, sosyal medya yıkıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki’den olay paylaşım! Motor üstünde bu kez de iç çamaşırının üstüne yalnızca file çorap giyip poz verdi

Son günlerde 'Take It Or Leave It' klibiyle adından söz ettiren Aleyna Tilki, motor üstündeki halleriyle eleştirildi.

Aleyna Tilki’den olay paylaşım! Motor üstünde bu kez de iç çamaşırının üstüne yalnızca file çorap giyip poz verdi

Eleştirilere sosyal medyadan yanıt veren Aleyna Tilki, "Klipte okuldan çıkıp garajımdaki partiye gidiyorum. Partiye okul kıyafetlerimle gitmek istemediğim için gidene kadar kıyafetlerimi değiştiriyorum. Gündelik bi olay yani. Abartmayalım artık" dedi.

Aleyna Tilki’den olay paylaşım! Motor üstünde bu kez de iç çamaşırının üstüne yalnızca file çorap giyip poz verdi

Son olarak bu kare ile sosyal medyada takipçilerinin karşısına çıkan Aleyna'yı görenler yorum yağmuruna tuttu.

Aleyna Tilki’den olay paylaşım! Motor üstünde bu kez de iç çamaşırının üstüne yalnızca file çorap giyip poz verdi

Tilki, verdiği yeni pozla sosyal medyada yeni eleştiri konusu yarattı.

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