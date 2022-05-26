Aleyna Tilki'den olay ilişki itirafı! Hamilelik sözleriyle şaşkına çevirmişti bu kez de tepki çekti: "Biriyle hayatını geçirebilmen için..."

Aleyna Tilki daha sonra yaptığı açıklamada "Sadakatle bir kişiyle ömrünü geçirmenin ne alakası var? Ben tüm ilişkilerimde dünyanın en sadık insanıydım hepsi de minimum 2 yıl sürdü ama her insanın hayatımda bi süresi var yani… Sonsuzluk çok saçma bir baskı" yorumunda bulundu.