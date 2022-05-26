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Haberler Magazin Aleyna Tilki'den olay ilişki itirafı! Hamilelik sözleriyle şaşkına çevirmişti bu kez de tepki çekti: "Biriyle hayatını geçirebilmen için..."

Aleyna Tilki'den olay ilişki itirafı! Hamilelik sözleriyle şaşkına çevirmişti bu kez de tepki çekti: "Biriyle hayatını geçirebilmen için..."

Aleyna Tilki'den olay ilişki itirafı! Hamilelik sözleriyle şaşkına çevirmişti bu kez de tepki çekti Tilki... Aleyna Tilki, Twitter paylaşımıyla gündem oldu. Açıklamasında "Biriyle hayatını sonuna kadar geçirebilmen için zeka seviyenin düşük olması gerekiyor" diyen Tilki, akabinde bakın neler söyledi.

26.05.2022 13:20 - Son Güncelleme: 26.05.2022 13:35
Aleyna Tilki’den olay ilişki itirafı! Hamilelik sözleriyle şaşkına çevirmişti bu kez de tepki çekti: Biriyle hayatını geçirebilmen için...

"BİRİYLE HAYATINI GEÇİREBİLMEN İÇİN..."

Aleyna Tilki'den olay ilişki itirafı! Hamilelik sözleriyle şaşkına çevirmişti bu kez de ilişki hakkındaki sözleri ile tepki çekti Tilki.

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Aleyna Tilki’den olay ilişki itirafı! Hamilelik sözleriyle şaşkına çevirmişti bu kez de tepki çekti: Biriyle hayatını geçirebilmen için...

Geçtiğimiz haftalarda hamilelik hakkında sözleri ile gündeme gelmişti ve herkesi şaşırtmıştı genç şarkıcı. Bu kez de yaptığı paylaşımda "Biriyle hayatını sonuna kadar geçirebilmen için zekâ seviyenin düşük olması gerekiyor" diyen Tilki gündem oldu. Aleyna Tilki'nin bu sözleri tepki alınca yeni bir açıklama da gecikmedi.

Aleyna Tilki’den olay ilişki itirafı! Hamilelik sözleriyle şaşkına çevirmişti bu kez de tepki çekti: Biriyle hayatını geçirebilmen için...

Aleyna Tilki daha sonra yaptığı açıklamada "Sadakatle bir kişiyle ömrünü geçirmenin ne alakası var? Ben tüm ilişkilerimde dünyanın en sadık insanıydım hepsi de minimum 2 yıl sürdü ama her insanın hayatımda bi süresi var yani… Sonsuzluk çok saçma bir baskı" yorumunda bulundu.

Aleyna Tilki’den olay ilişki itirafı! Hamilelik sözleriyle şaşkına çevirmişti bu kez de tepki çekti: Biriyle hayatını geçirebilmen için...

Bebeğini kucağına alan dünyaca ünlü yıldız Rihanna ile Sita Abellan'ın yan yana oldukları hamilelik karesine sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaşarak hayranlığını dile getirmişti.

Aleyna Tilki’den olay ilişki itirafı! Hamilelik sözleriyle şaşkına çevirmişti bu kez de tepki çekti: Biriyle hayatını geçirebilmen için...

"SEVGİLİM OLSA DOĞURURDUM"

Bununla da kalmayan Aleyna Tilki, "En beğendiğim üç ikon da aynı anda hamile. Britney (Spears), Sita ve Rihanna. Ben ne zaman doğursam?" diye yazdı. Aleyna Tilki, paylaşımının son satırına ise dikkat çeken bir cümleyi iliştirdi. Şarkıcı, "Sevgilim olsa doğururdum net" demişti.

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