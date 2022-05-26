Aleyna Tilki'den olay ilişki itirafı! Hamilelik sözleriyle şaşkına çevirmişti bu kez de tepki çekti: "Biriyle hayatını geçirebilmen için..."
Aleyna Tilki'den olay ilişki itirafı! Hamilelik sözleriyle şaşkına çevirmişti bu kez de tepki çekti Tilki... Aleyna Tilki, Twitter paylaşımıyla gündem oldu. Açıklamasında "Biriyle hayatını sonuna kadar geçirebilmen için zeka seviyenin düşük olması gerekiyor" diyen Tilki, akabinde bakın neler söyledi.
"BİRİYLE HAYATINI GEÇİREBİLMEN İÇİN..."
Aleyna Tilki'den olay ilişki itirafı! Hamilelik sözleriyle şaşkına çevirmişti bu kez de ilişki hakkındaki sözleri ile tepki çekti Tilki.
Geçtiğimiz haftalarda hamilelik hakkında sözleri ile gündeme gelmişti ve herkesi şaşırtmıştı genç şarkıcı. Bu kez de yaptığı paylaşımda "Biriyle hayatını sonuna kadar geçirebilmen için zekâ seviyenin düşük olması gerekiyor" diyen Tilki gündem oldu. Aleyna Tilki'nin bu sözleri tepki alınca yeni bir açıklama da gecikmedi.
"SEVGİLİM OLSA DOĞURURDUM"
Bununla da kalmayan Aleyna Tilki, "En beğendiğim üç ikon da aynı anda hamile. Britney (Spears), Sita ve Rihanna. Ben ne zaman doğursam?" diye yazdı. Aleyna Tilki, paylaşımının son satırına ise dikkat çeken bir cümleyi iliştirdi. Şarkıcı, "Sevgilim olsa doğururdum net" demişti.