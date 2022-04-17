Aleyna Tilki'den motor üstündeki yarı çıplak halini eleştirenlere yanıt: "Abartmayalım"
Aleyna Tilki'den motor üstündeki yarı çıplak halini eleştirenlere yanıt geldi. Aleyna Tilki 'Take It Or Leave It' şarkısı ve klibiyle olay oldu. 2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuduğu dönemde üzerinde çalıştığı 'Take It Or Leave It'e çektiği klip ile gündemde. Motor üstündeki yarı çıplak hallerine gelen eleştirilere Aleyna bakın ne yanıt verdi.
"DONUNU GÖSTERMEK ZORUNDA KALDIYSA..."
"Take It Or Leave It" adlı şarkısında motor hareket halindeyken eteğini çıkarıp fırlattı Tilki... Aleyna Tilki hakkında sosyal medyada birçok eleştiri yapıldı, bunlardan biri de Erol Köse oldu.
İç çamaşırlarıyla motor üzerinde kalan Aleyna Tilki'ye Erol Köse bakın neler söyledi.
Erol Köse açıklamasında "Aleyna Tilki cümle aleme Ramazan günü donunu göstermek zorunda kaldıysa kariyeri yerle bir olmuştur. İngilizce 3 single yapmıştır. Hiç biri tutmamıştır. Daha önce bu kızımızın 100 milyonlarca dinlenmiş klipleri, patlamış şarkıları vardır. Ama İngilizce sevdasına son 3 yıl ve birazda ekibini dinlemeyip 'ben oldum artık' havasına girince yerle bir olmuştur. Ve söz dinlememektedir. Ne menajerini ne de basın danışmanını dinlememektedir. Ben her şeyi bilirim deyince işte bildiğin bu."
"Şimdi bu şuraya geliyor 'İşte Gülşen o kadar açtıysa ben daha ilerisine giderim. Güzelim bir sonraki etabınızı zaten ahlak polisi huzurunda yapacaksınız. Bu ne ya? Bakın erotizm ile pornografi birbirinden farklıdır. Bu çiğ. Türk gençleri senin donunu niye görsün ya? Bu kostüm falan değil bu don kardeşim. Bu gördüğüm Aleyna Tilki' nin çaresizliğidir" dedi.
"GÜNDELİK Bİ OLAY YANİ"
Aleyna Tilki'nin motor üzerinde soyunması ve iç çamaşırlarının ortaya çıkması tepki çekti. Gelen yorumlardan sıkılan Aleyna Tilki son olarak bir paylaşıma yanıt verdi.