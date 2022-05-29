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Haberler Magazin Aleyna Tilki'den korkutan kare! Beti benzi attı gerçek ortaya çıktı! Hastanelik olan Aleyna Tilki'nin sağlık durumu nasıl?

Aleyna Tilki'den korkutan kare! Beti benzi attı gerçek ortaya çıktı! Hastanelik olan Aleyna Tilki'nin sağlık durumu nasıl?

Aleyna Tilki'den korkutan kare! Beti benzi attı gerçek ortaya çıktı! Hastanelik olan 'Aleyna Tilki'nin sağlık durumu nasıl?' merak ediliyordu, açıklama Tilki'nin kendisinden geldi. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in Instagram paylaşımı korkuttu. Ardından Tilki'ye ne olduğu merak konusu oldu. Beti benzi atan Aleyna Tilki'den sağlık durumu hakkında açıklama geldi. İşte solgun ve yorgun hali ile dikkat çeken Aleyna Tilki'nin açıklaması.

29.05.2022 12:12 - Son Güncelleme: 29.05.2022 12:12
Aleyna Tilki’den korkutan kare! Beti benzi attı gerçek ortaya çıktı! Hastanelik olan Aleyna Tilki’nin sağlık durumu nasıl?

HASTANELİK OLAN ALEYNA TİLKİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Aleyna Tilki'den korkutan kare! Beti benzi attı gerçek ortaya çıktı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki’den korkutan kare! Beti benzi attı gerçek ortaya çıktı! Hastanelik olan Aleyna Tilki’nin sağlık durumu nasıl?

Aleyna Tilki'nin iki gün önce mide kanaması geçirdiği öğrenildi. Annesi, Aleyna Tilki'nin hastaneden bir karesini paylaştı.

Aleyna Tilki’den korkutan kare! Beti benzi attı gerçek ortaya çıktı! Hastanelik olan Aleyna Tilki’nin sağlık durumu nasıl?

Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile birlikte geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir çorbacıdan çıkarken görüntülendi. Öncesinde hastaneye kontrole gittiğini ifade eden 22 yaşındaki şarkıcı, "Hastaneye kontrole gittim. Şu an çok yorgunum. İyileşince bolca konuşuruz." dedi.

Aleyna Tilki’den korkutan kare! Beti benzi attı gerçek ortaya çıktı! Hastanelik olan Aleyna Tilki’nin sağlık durumu nasıl?

Aleyna Tilki'nin solgun ve yorgun halli dikkatlerden kaçmadı.

Aleyna Tilki’den korkutan kare! Beti benzi attı gerçek ortaya çıktı! Hastanelik olan Aleyna Tilki’nin sağlık durumu nasıl?

SAHNEDE RAHATSIZLANMIŞ

Tilki ise sosyal medya hesabından sahnedeyken mide kanaması geçirdiğini ancak şu an iyi hissettiğini söyledi. Genç şarkıcı, geçmiş olsun mesajı atanlara ve arayan soran herkese teşekkür etti.

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