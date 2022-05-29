Aleyna Tilki'den korkutan kare! Beti benzi attı gerçek ortaya çıktı! Hastanelik olan Aleyna Tilki'nin sağlık durumu nasıl?
Aleyna Tilki'den korkutan kare! Beti benzi attı gerçek ortaya çıktı! Hastanelik olan 'Aleyna Tilki'nin sağlık durumu nasıl?' merak ediliyordu, açıklama Tilki'nin kendisinden geldi. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in Instagram paylaşımı korkuttu. Ardından Tilki'ye ne olduğu merak konusu oldu. Beti benzi atan Aleyna Tilki'den sağlık durumu hakkında açıklama geldi. İşte solgun ve yorgun hali ile dikkat çeken Aleyna Tilki'nin açıklaması.
29.05.2022 12:12 - Son Güncelleme: 29.05.2022 12:12
HASTANELİK OLAN ALEYNA TİLKİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Aleyna Tilki'den korkutan kare! Beti benzi attı gerçek ortaya çıktı!
Aleyna Tilki'nin iki gün önce mide kanaması geçirdiği öğrenildi. Annesi, Aleyna Tilki'nin hastaneden bir karesini paylaştı.