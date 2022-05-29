Aleyna Tilki’den korkutan kare! Beti benzi attı gerçek ortaya çıktı! Hastanelik olan Aleyna Tilki’nin sağlık durumu nasıl?

Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile birlikte geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir çorbacıdan çıkarken görüntülendi. Öncesinde hastaneye kontrole gittiğini ifade eden 22 yaşındaki şarkıcı, "Hastaneye kontrole gittim. Şu an çok yorgunum. İyileşince bolca konuşuruz." dedi.