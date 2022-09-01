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Haberler Magazin Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı yatak pozu 'kaldırtırsanız yeniden çekip atarım' Sevgilisi Uzi'yle paylaştığı fotoğraf sonrası bu kez de...

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı yatak pozu 'kaldırtırsanız yeniden çekip atarım' Sevgilisi Uzi'yle paylaştığı fotoğraf sonrası bu kez de...

Aleyna Tilki yine bildiğini okuyor. Önceki gün sevgilisi olduğu iddia edilen rapçi Uzi'yle yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine düşen Aleyna Tilki, sonrasında öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık karıştı. Cesur pozları zaman zaman şikayet yağmuruna tutulan Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozunu 'postlarımı kaldırtırsanız yenilerini paylaşırım' notuyla paylaştı. İşte detaylar...

01.09.2022 09:43 - Son Güncelleme: 01.09.2022 09:43
Aleyna Tilki’den iç çamaşırlı yatak pozu ’kaldırtırsanız yeniden çekip atarım’ Sevgilisi Uzi’yle paylaştığı fotoğraf sonrası bu kez de...

Aleyna Tilki yine son paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde. Önceki gün sevgilisi olduğu iddia edilen rapçi Uzi'yle olay yaratan bir paylaşım yapan Tilki, akşamına cesur bir pozunu paylaştı. İşte detaylar...

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Aleyna Tilki’den iç çamaşırlı yatak pozu ’kaldırtırsanız yeniden çekip atarım’ Sevgilisi Uzi’yle paylaştığı fotoğraf sonrası bu kez de...

Aleyna Tilki hem işleriyle hem de özel hayatıyla öne çıkan ünlüler arasında. Annesi Havva Öztel de en az kızı kadar popüler bir isim. Yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızının ünlü rapçi Uzi ile aşk yaşamasından memnun olmadığı iddia edilmişti.

Aleyna Tilki’den iç çamaşırlı yatak pozu ’kaldırtırsanız yeniden çekip atarım’ Sevgilisi Uzi’yle paylaştığı fotoğraf sonrası bu kez de...

İddialara göre Uzi'nin yaşam tarzından rahatsız olan Öztel Aleyna Tilki'ye "Eğer ilişkin devam ederse sana hakkımı helal etmem" demiş. İddialara göre Tilki annesinden yaşadığı aşk yüzünden veto yemiş.

Aleyna Tilki’den iç çamaşırlı yatak pozu ’kaldırtırsanız yeniden çekip atarım’ Sevgilisi Uzi’yle paylaştığı fotoğraf sonrası bu kez de...

ALEYNA'DAN ÇILGIN DANSLAR
Sonrasında Aleyna Tilki Uzi konserinde görüntülenmişti.

Aleyna Tilki’den iç çamaşırlı yatak pozu ’kaldırtırsanız yeniden çekip atarım’ Sevgilisi Uzi’yle paylaştığı fotoğraf sonrası bu kez de...

Bu arada konserde ikilinin dansları da çok konuşulmuştu. Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı dans paylaşımlarıyla da gündem olmuştu.

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