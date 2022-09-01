Aleyna Tilki’den iç çamaşırlı yatak pozu ’kaldırtırsanız yeniden çekip atarım’ Sevgilisi Uzi’yle paylaştığı fotoğraf sonrası bu kez de...

Aleyna Tilki hem işleriyle hem de özel hayatıyla öne çıkan ünlüler arasında. Annesi Havva Öztel de en az kızı kadar popüler bir isim. Yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızının ünlü rapçi Uzi ile aşk yaşamasından memnun olmadığı iddia edilmişti.