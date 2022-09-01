Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı yatak pozu 'kaldırtırsanız yeniden çekip atarım' Sevgilisi Uzi'yle paylaştığı fotoğraf sonrası bu kez de...
Aleyna Tilki yine bildiğini okuyor. Önceki gün sevgilisi olduğu iddia edilen rapçi Uzi'yle yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine düşen Aleyna Tilki, sonrasında öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık karıştı. Cesur pozları zaman zaman şikayet yağmuruna tutulan Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozunu 'postlarımı kaldırtırsanız yenilerini paylaşırım' notuyla paylaştı. İşte detaylar...
01.09.2022 09:43 - Son Güncelleme: 01.09.2022 09:43
Aleyna Tilki yine son paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde. Önceki gün sevgilisi olduğu iddia edilen rapçi Uzi'yle olay yaratan bir paylaşım yapan Tilki, akşamına cesur bir pozunu paylaştı. İşte detaylar...
Aleyna Tilki hem işleriyle hem de özel hayatıyla öne çıkan ünlüler arasında. Annesi Havva Öztel de en az kızı kadar popüler bir isim. Yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızının ünlü rapçi Uzi ile aşk yaşamasından memnun olmadığı iddia edilmişti.