Aleyna Tilki'den bomba otel itirafı! "Herkes bana yürüdü" diyen Aleyna o ismi ifşaladı
Aleyna Tilki'den bomba itiraf! "Herkes bana yürüdü" diyen Aleyna o ismi ifşaladı. Enes Batur'un YouTube kanalına konuk olan Tilki, "Sana DM'den yürüyen bir ünlü gösterir misin?" sorusuna verdiği cevapla gündeme bomba gibi düştü. Genç isim, dünyaca ünlü meslektaşının Los Angeles'ta bir otel lobisinde kendisine yürüdüğünü iddia etti. İşte Aleyna Tilki'nin itirafının detayları...
02.01.2022 11:38
- Son Güncelleme: 02.01.2022 11:43
Aleyna Tilki'den bomba otel itirafı! "Herkes bana yürüdü" diyen Aleyna o ismi ifşaladı. Enes Batur'un YouTube kanalında yayınladığı programın son konuğu Aleyna Tilki oldu.
Son günlerde adı iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk iddialarına karışan Aleyna Tilki, bu kez itirafıyla gündem oldu. Enes Batur'un YouTube kanalına konuk olan ünlü isim, Justin Bieber hakkındaki iddiasıyla şaşırttı.
Masa için beklerken yanındaki kişinin Bieber olduğunu anlatan Tilki, "Sürekli kulağıma bir şeyler söylüyordu. Ben de bunu yapmamasını rica ettim. Sonra bana masa ayarlatacağını söyledi. Önlü arkalı masalarda oturduk. Ben de kendime söylediğim kahveden bir fincan ikram ederek teşekkür ettim. O da bana gitmesi gerektiğini söyledi" dedi.