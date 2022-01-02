Aleyna Tilki'den bomba otel itirafı! "Herkes bana yürüdü" diyen Aleyna o ismi ifşaladı

Masa için beklerken yanındaki kişinin Bieber olduğunu anlatan Tilki, "Sürekli kulağıma bir şeyler söylüyordu. Ben de bunu yapmamasını rica ettim. Sonra bana masa ayarlatacağını söyledi. Önlü arkalı masalarda oturduk. Ben de kendime söylediğim kahveden bir fincan ikram ederek teşekkür ettim. O da bana gitmesi gerektiğini söyledi" dedi.