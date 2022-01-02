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Aleyna Tilki'den bomba otel itirafı! "Herkes bana yürüdü" diyen Aleyna o ismi ifşaladı

Aleyna Tilki'den bomba itiraf! "Herkes bana yürüdü" diyen Aleyna o ismi ifşaladı. Enes Batur'un YouTube kanalına konuk olan Tilki, "Sana DM'den yürüyen bir ünlü gösterir misin?" sorusuna verdiği cevapla gündeme bomba gibi düştü. Genç isim, dünyaca ünlü meslektaşının Los Angeles'ta bir otel lobisinde kendisine yürüdüğünü iddia etti. İşte Aleyna Tilki'nin itirafının detayları...

02.01.2022 11:38 - Son Güncelleme: 02.01.2022 11:43
Aleyna Tilki’den bomba otel itirafı! Herkes bana yürüdü diyen Aleyna o ismi ifşaladı

Aleyna Tilki'den bomba otel itirafı! "Herkes bana yürüdü" diyen Aleyna o ismi ifşaladı. Enes Batur'un YouTube kanalında yayınladığı programın son konuğu Aleyna Tilki oldu.

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Aleyna Tilki’den bomba otel itirafı! Herkes bana yürüdü diyen Aleyna o ismi ifşaladı

Son günlerde adı iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk iddialarına karışan Aleyna Tilki, bu kez itirafıyla gündem oldu. Enes Batur'un YouTube kanalına konuk olan ünlü isim, Justin Bieber hakkındaki iddiasıyla şaşırttı.

Aleyna Tilki’den bomba otel itirafı! Herkes bana yürüdü diyen Aleyna o ismi ifşaladı

"YÜRÜMEYEN KALMADI"
Türkiye'de kendisine yürümeyen kimsenin kalmadığını ifade eden Tilki, yabancı ünlülerden örnek vermek istedi ve Justin Bieber'ın Los Angeles'ta bir otel lobisinde kendisine yürüdüğünü iddia etti.

Aleyna Tilki’den bomba otel itirafı! Herkes bana yürüdü diyen Aleyna o ismi ifşaladı

Masa için beklerken yanındaki kişinin Bieber olduğunu anlatan Tilki, "Sürekli kulağıma bir şeyler söylüyordu. Ben de bunu yapmamasını rica ettim. Sonra bana masa ayarlatacağını söyledi. Önlü arkalı masalarda oturduk. Ben de kendime söylediğim kahveden bir fincan ikram ederek teşekkür ettim. O da bana gitmesi gerektiğini söyledi" dedi.

Aleyna Tilki’den bomba otel itirafı! Herkes bana yürüdü diyen Aleyna o ismi ifşaladı

BIEBER'I TANIMAMIŞ
Bunlar yaşandığında Bieber'ın tanımadığını söyleyen Tilki, ABD'li şarkıcı kalktıktan sonra iki kadının onunla fotoğraf çektirmek isteyince olayın farkına vardığını ve kim olduğunun cevabını garsondan aldığını açıkladı.

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