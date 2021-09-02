Aleyna Tilki'den birbirinden ilginç 'Happy Cake' pozları! Masanın üzerinde uzandı kimse anlam veremedi sosyal medyanın diline düştü
Aleyna Tilki'den birbirinden ilginç 'Happy Cake' pozları! Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tilki, üzerinde 'Happy Cake' yazan bir kekle verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı. Bir karede masanın üzerinde boylu boyunca uzandığı görülen Tilki, ilginç pozlarıyla sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. Sosyal medyanın diline düşen Tilki için "Allah akıl versin", "Kafayı yedi ünlü olacağım diye" yorumları yapıldı. İşte Aleyna Tilki'nin o pozları...
02.09.2021 01:27
- Son Güncelleme: 02.09.2021 01:27
Şarkıcılığının yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da çok konuşulan Aleyna Tilki, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.