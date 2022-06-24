Aleyna Tilki'den arabanın içinde bikinili poz! Olay fotoğraf sonrası sosyal medya ikiye bölündü: "Zincirleme kaza olmuştur kesin"

"ZİNCİRLEME KAZA OLMUŞTUR KESİN"

Aleyna Tilki'den arabanın içinde bikinili poz! Olay fotoğraf sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Hem müzik kariyeriyle hem de özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki, Instagram'dan paylaştığı son kareyle gündeme bomba gibi düştü.