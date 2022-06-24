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Haberler Magazin Aleyna Tilki'den arabanın içinde bikinili poz! Olay fotoğraf sonrası sosyal medya ikiye bölündü: "Zincirleme kaza olmuştur kesin"

Aleyna Tilki'den arabanın içinde bikinili poz! Olay fotoğraf sonrası sosyal medya ikiye bölündü: "Zincirleme kaza olmuştur kesin"

Aleyna Tilki'den arabanın içinde bikinili poz! Olay fotoğraf sonrası sosyal medya ikiye bölündü. 22 yaşındaki Aleyna Tilki Instagram'da paylaştığı son fotoğrafla gündeme bomba gibi düştü. Arabanın arka koltuğunda bikinisiyle poz veren Tilki'nin paylaşımını görenler, "Zincirleme kaza olmuştur kesin" , "Terbiye ayaklar altında" , "Aleyna fanı olma yolunda ilerliyorum" şeklinde yorumlar yaptı. İşte olay kare!

24.06.2022 16:46 - Son Güncelleme: 24.06.2022 16:55
Aleyna Tilki’den arabanın içinde bikinili poz! Olay fotoğraf sonrası sosyal medya ikiye bölündü: Zincirleme kaza olmuştur kesin

"ZİNCİRLEME KAZA OLMUŞTUR KESİN"

Aleyna Tilki'den arabanın içinde bikinili poz! Olay fotoğraf sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Hem müzik kariyeriyle hem de özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki, Instagram'dan paylaştığı son kareyle gündeme bomba gibi düştü.

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Aleyna Tilki’den arabanın içinde bikinili poz! Olay fotoğraf sonrası sosyal medya ikiye bölündü: Zincirleme kaza olmuştur kesin

Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde kalça pozu ile yine adından söz ettirmişti.

Aleyna Tilki’den arabanın içinde bikinili poz! Olay fotoğraf sonrası sosyal medya ikiye bölündü: Zincirleme kaza olmuştur kesin

22 yaşındaki genç popçu bu kez de abanın arka koltuğunda bikinisiyle poz verdi.

Aleyna Tilki’den arabanın içinde bikinili poz! Olay fotoğraf sonrası sosyal medya ikiye bölündü: Zincirleme kaza olmuştur kesin

Tilki'nin pozu sosyal medyada tartışma yarattı. Kimi isim Tilki'ye beğeni yağdırırken, kimisi de tepki gösterdi.

Aleyna Tilki’den arabanın içinde bikinili poz! Olay fotoğraf sonrası sosyal medya ikiye bölündü: Zincirleme kaza olmuştur kesin

İşte Tilki'nin olay pozu!

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