Aleyna Tilki'den arabanın içinde bikinili poz! Olay fotoğraf sonrası sosyal medya ikiye bölündü: "Zincirleme kaza olmuştur kesin"
Aleyna Tilki'den arabanın içinde bikinili poz! Olay fotoğraf sonrası sosyal medya ikiye bölündü. 22 yaşındaki Aleyna Tilki Instagram'da paylaştığı son fotoğrafla gündeme bomba gibi düştü. Arabanın arka koltuğunda bikinisiyle poz veren Tilki'nin paylaşımını görenler, "Zincirleme kaza olmuştur kesin" , "Terbiye ayaklar altında" , "Aleyna fanı olma yolunda ilerliyorum" şeklinde yorumlar yaptı. İşte olay kare!
24.06.2022 16:46 - Son Güncelleme: 24.06.2022 16:55
"ZİNCİRLEME KAZA OLMUŞTUR KESİN"
Aleyna Tilki'den arabanın içinde bikinili poz! Olay fotoğraf sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Hem müzik kariyeriyle hem de özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki, Instagram'dan paylaştığı son kareyle gündeme bomba gibi düştü.