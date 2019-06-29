Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! 'İmdadıma 10 polis yetişti' dedi ama...

PARA DAĞITTI

Posta'da yer alan habere göre; Cihangir'de kahve içen genç şarkıcı, kendisini tanıyarak yanına gelen satıcıları da boş çevirmedi. Tilki, çiçek ve mendil satan çocuklara 350-400 TL para dağıttı. Arkadaşlarıyla sohbet eden genç şarkıcı, Milli Piyango satıcısını görünce yanına çağırdı ve kazı kazan oynadı.