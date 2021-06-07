Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! İlginç gülüşüyle izleyicileri şaşkına çevirdi ödül gecesine damga vurdu

Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! İlginç gülüşüyle izleyicileri şaşkına çevirdi… Genç popçu Aleyna Tilki, katıldığı bir ödül töreninde 'En İyi Kadın Şarkıcı Ödülü'ne layık görüldü. Attığı her adımla adından söz ettiren Tilki, yine yaptı yapacağını. Özge Ulusoy ve Kadir Çetin'in sunumlarıyla ekrana gelen törende kendisine yöneltilen soruya verdiği tepkiyle olay oldu. Açıklamalarıyla sık sık gündem olan Tilki, bu kez ilginç gülüşüyle dikkat çekti. Genç popçunun o halleri kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurarak alay konusu oldu. İşte o anlar…

07.06.2021 19:07 - Son Güncelleme: 07.06.2021 19:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





