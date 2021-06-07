Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! İlginç gülüşüyle izleyicileri şaşkına çevirdi ödül gecesine damga vurdu
Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! İlginç gülüşüyle izleyicileri şaşkına çevirdi… Genç popçu Aleyna Tilki, katıldığı bir ödül töreninde 'En İyi Kadın Şarkıcı Ödülü'ne layık görüldü. Attığı her adımla adından söz ettiren Tilki, yine yaptı yapacağını. Özge Ulusoy ve Kadir Çetin'in sunumlarıyla ekrana gelen törende kendisine yöneltilen soruya verdiği tepkiyle olay oldu. Açıklamalarıyla sık sık gündem olan Tilki, bu kez ilginç gülüşüyle dikkat çekti. Genç popçunun o halleri kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurarak alay konusu oldu. İşte o anlar…
07.06.2021 19:07
- Son Güncelleme: 07.06.2021 19:20
Genç popçu Aleyna Tilki, katıldığı bir ödül töreninde En İyi Kadın Şarkıcı Ödülü'ne layık görüldü. Özge Ulusoy ve Kadir Çetin'in sunumlarıyla ekrana gelen törene Aleyna Tilki'nin kahkahası damga vurdu.
Toplam 16 ödülün verildiği gecede 'En iyi kadın şarkıcı' seçilen Aleyna Tilki, röportaj verdiği sırasında ilginç gülüşüyle dikkatleri üzerine çekti.
Aleyna Tilki'nin ilginç davranışı kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurarak alay konusu oldu. Aleyna Tilki için "Daha soruları doğru düzgün cevaplayacak yaşa gelemedin mi?", "erde nasıl davranılacağını bilmemesi düşündürücü gerçekten" yorumlarında bulundu.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise "Doğal olmaya çalışırken ben", "Hoşlandığım kız espri yapınca ben" gibi yorumlar yaparak Tilki'yi ti'ye aldı.
Aleyna Tilki'nin ödül gecesindeki ilginç kahkahasının gündem olmasının ardından genç popçunun yaşı merak konusu oldu. İşte başta Aleyna Tilki olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…