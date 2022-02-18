Aleyna Tilki yataktan paylaştı Serel Yereli anında olay yerine çöktü 'koğuş kalk' Rapçi sevgilisi Uzi'den ayrılan Aleyna...
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki'nin son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Son olarak takıntılı hayranı nedeniyle evini değiştiren ve evindeki ilk paylaşımıyla gündeme gelen Aleyna Tilki, yatak pozuyla ortalığı yaktı geçti. 'Doğal' notuyla paylaştığı fotoğrafa ilk yorum yapanlardan biri, Serel Yereli'ydi. Tilki ve Yereli'nin iki yakın arkadaş olduğu biliniyor.
18.02.2022 09:08 - Son Güncelleme: 18.02.2022 09:09
Geçtiğimiz günlerde takıntılı hayranı nedeniyle evinden taşınmak zorunda kalan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.
Genellikle çocukların ve gençlerin takip ettiği Aleyna Tilki sigara içerken video paylaşmıştı son olarak ve çok eleştirilmişti.