Aleyna Tilki yatak odasından paylaştı yetmedi takipçilerine el hareketi çekti 'sen iyice zıvanadan çıktın' Tilki'ye tepki yapdı
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki'nin son paylaşımı önce şaşırttı, sonra da kızdırdı... Geçtiğimiz günlerde sigara içtiği anları Instagram'ının hikaye bölümünden paylaşarak büyük tepki toplayan Aleyna Tilki bu kez de takipçilerine hareket çekti. Zıvanadan çıkan paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Aleyna Tilki'nin bu paylaşımı da tepki çekti. İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı ve gelen yorumlar...
02.03.2022 11:31 - Son Güncelleme: 02.03.2022 11:31
Geçtiğimiz haftalarda uzun süreliğine Türkiye'yi terk ettiğini duyuran Aleyna Tilki, ünlü oyuncu Serel Yereli ile Londra'da tatil yapıyor.