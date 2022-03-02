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Haberler Magazin Aleyna Tilki yatak odasından paylaştı yetmedi takipçilerine el hareketi çekti 'sen iyice zıvanadan çıktın' Tilki'ye tepki yapdı

Aleyna Tilki yatak odasından paylaştı yetmedi takipçilerine el hareketi çekti 'sen iyice zıvanadan çıktın' Tilki'ye tepki yapdı

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki'nin son paylaşımı önce şaşırttı, sonra da kızdırdı... Geçtiğimiz günlerde sigara içtiği anları Instagram'ının hikaye bölümünden paylaşarak büyük tepki toplayan Aleyna Tilki bu kez de takipçilerine hareket çekti. Zıvanadan çıkan paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Aleyna Tilki'nin bu paylaşımı da tepki çekti. İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı ve gelen yorumlar...

02.03.2022 11:31 - Son Güncelleme: 02.03.2022 11:31
Aleyna Tilki yatak odasından paylaştı yetmedi takipçilerine el hareketi çekti ’sen iyice zıvanadan çıktın’ Tilki’ye tepki yapdı

Geçtiğimiz haftalarda uzun süreliğine Türkiye'yi terk ettiğini duyuran Aleyna Tilki, ünlü oyuncu Serel Yereli ile Londra'da tatil yapıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki yatak odasından paylaştı yetmedi takipçilerine el hareketi çekti ’sen iyice zıvanadan çıktın’ Tilki’ye tepki yapdı

Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki, yatak odasından paylaştığı el hareketli pozuyla eleştiri bombardımanına tutulmuştu.

Aleyna Tilki yatak odasından paylaştı yetmedi takipçilerine el hareketi çekti ’sen iyice zıvanadan çıktın’ Tilki’ye tepki yapdı

Daha önce de sigara içtiği anları paylaşan Tilki bu paylaşımıyla da tepki çekmişti. Aleyna Tilki tepki çeken paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.

Aleyna Tilki yatak odasından paylaştı yetmedi takipçilerine el hareketi çekti ’sen iyice zıvanadan çıktın’ Tilki’ye tepki yapdı

Tilki bu kez, el hareketi çektiği anları takipçileriyle paylaştı.

Aleyna Tilki yatak odasından paylaştı yetmedi takipçilerine el hareketi çekti ’sen iyice zıvanadan çıktın’ Tilki’ye tepki yapdı

"KAFAN MI GÜZEL"

Takipçileri Aleyna Tilki'nin pozunu tepki gösterdi.

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