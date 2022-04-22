Aleyna Tilki yatak odasından paylaştı sosyal medya yıkıldı! Anne Havva Öztel, Serel Yereli ve Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre devrede...
Aleyna Tilki yatak odasından paylaştı sosyal medya yıkıldı! Anne Havva Öztel, Tilki'nin yakın arkadaşı Serel Yereli ve Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'den yorum gecikmedi. 2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuduğu dönemde üzerinde çalıştığı 'Take It Or Leave It'e çektiği klip ile gündemden düşmeyen ve eleştirilen Aleyna Tilki, Instagram pozuyla yine gündemde.
22.04.2022 17:15 - Son Güncelleme: 22.04.2022 17:15
Aleyna Tilki yatak odasından paylaştı sosyal medya yıkıldı! Tilki'nin annesi Havva Öztel, yakın arkadaş Serel Yereli ve Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre yorum yapmadan durmadı.
Sosyal medya paylaşımı ile gündeme bomba gibi düşen Aleyna Tilki, son dönemde yeni şarkısına çektiği kliple adından söz ettiriyordu.
Motor üstünde soyunduğu klibi ile eleştirilen Aleyna Tilki'ye annesi Havva Öztel verdiği destekle dikkat çekmişti.
Sosyal medyayı aktif kullanan Havva Öztel, kızı Aleyna Tilki'nin yeni klibi ile ilgili gelen eleştirilere işte böyle yanıt verdi...