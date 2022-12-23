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Haberler Magazin Aleyna Tilki yalan mı söyledi? "Ses telleri yırtılmadı konser teklifi alamadı" Bu iddia çok su götürür Yılbaşı için teklif alamayınca...

Aleyna Tilki yalan mı söyledi? "Ses telleri yırtılmadı konser teklifi alamadı" Bu iddia çok su götürür Yılbaşı için teklif alamayınca...

Aleyna Tilki iki gün üst üste aynı kıyafetlerle, alkollü bir şekilde görüntülenmişti. Aşırı alkollü olan ve bir önceki gece giydiği kıyafetlerin aynısı üzerinde olduğu için kameralardan yüzünü saklayan şarkıcının, iki gündür sürekli partilerde olduğu ve eve gitmediği için üzerini değiştiremediği öğrenilmişti. Sosyal medyada verdiği cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde de ses tellerinin yırtıldığını bu yüzden bir süre şarkı söyleyemeyeceğini duyurmuştu. Ancak bugün ortaya atılan bir iddia çarşı pazarı karıştırdı. İşte haberin detayları.

23.12.2022 12:01 - Son Güncelleme: 23.12.2022 12:01
Aleyna Tilki yalan mı söyledi? Ses telleri yırtılmadı konser teklifi alamadı Bu iddia çok su götürür Yılbaşı için teklif alamayınca...

22 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, hastalığını sosyal medya hesabından açıklamıştı geçtiğimiz günlerde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki yalan mı söyledi? Ses telleri yırtılmadı konser teklifi alamadı Bu iddia çok su götürür Yılbaşı için teklif alamayınca...

Tilki, ses tellerinin yırtıldığını ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğini sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

Aleyna Tilki yalan mı söyledi? Ses telleri yırtılmadı konser teklifi alamadı Bu iddia çok su götürür Yılbaşı için teklif alamayınca...

"BİR SÜRE ŞARKI SÖYLEYEMEYECEĞİM"

"Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum.

Aleyna Tilki yalan mı söyledi? Ses telleri yırtılmadı konser teklifi alamadı Bu iddia çok su götürür Yılbaşı için teklif alamayınca...

Kalktığımda çocuk halimden çok daha güçlü kalkacağımı bilip şimdiden telaşınızı ve korkularınızı saklayacak bir maske edinin"

Aleyna Tilki yalan mı söyledi? Ses telleri yırtılmadı konser teklifi alamadı Bu iddia çok su götürür Yılbaşı için teklif alamayınca...

SES TELLERİ DEĞİL TEKLİFSİZLİK

Tilki'nin bu açıklamasının üzerine bugün çok farklı bir iddia ortaya atıldı.

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