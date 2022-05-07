Aleyna Tilki twerk yaptı! Kalça dansı sosyal medyaya damga vurdu! Motor üstünde yarı çıplak kaldığı klibi çok konuşulmuştu...

GÜLŞEN VE HAVVA ÖZTEL'DEN DESTEK

Tilki'nin annesi Havva Öztel ile meslektaşı Gülşen'den de genç şarkıcıya destek gecikmedi. Aleyna'nın klibinden bir kısmı sosyal medyada yayınlayan Gülşen "Daha ne desin bu kız?" ifadelerini kullandı.