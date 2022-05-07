Aleyna Tilki twerk yaptı! Kalça dansı sosyal medyaya damga vurdu! Motor üstünde yarı çıplak kaldığı klibi çok konuşulmuştu...
Aleyna Tilki twerk yaptı! Aleyna Tilki twerk yaptı! Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısını sevenleriyle buluşturmuş ve motor üstünde yarı çıplak kaldığı klibi çok konuşulmuştu. Birçok kişinin tepkisini çeken Aleyna'ya ilk destekler ise annesi Havva Öztel ve meslektaşı Gülşen'den gelmişti. Attığı her adımla adından söz ettiren Aleyna Tilki bu kez konserinde yaptığı kalça dansıyla çok konuşuldu. Genç şarkıcının o anları sosyal medyaya damga vurdu. İşte Aleyna Tilki'nin twerk yaptığı o anlar...
Aleyna Tilki, geçen günlerde üzerinde 2 yıldır çalıştığı 'Take It Or Leave It' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.
"ABARTMAYALIM"
Eleştirilere kayıtsız kalmayan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı: "Klipte okuldan çıkıp garajımdaki partiye gidiyorum. Partiye okul kıyafetlerimle gitmek istemediğim için gidene kadar kıyafetlerimi değiştiriyorum. Gündelik bir olay yani. Abartmayalım artık.
GÜLŞEN VE HAVVA ÖZTEL'DEN DESTEK
Tilki'nin annesi Havva Öztel ile meslektaşı Gülşen'den de genç şarkıcıya destek gecikmedi. Aleyna'nın klibinden bir kısmı sosyal medyada yayınlayan Gülşen "Daha ne desin bu kız?" ifadelerini kullandı.
Havva Öztel ise kızına gelen tepkilerin ardından bir paylaşımda bulunarak "Sen işini yap kızım" dedi.