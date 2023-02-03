Aleyna Tilki tekne pozlarıyla olay! Kışın yazı getirdi peş peşe paylaştığı turuncu bikinili karelere yorum yağdı: "Halis mi?"

"SANAT İÇİN ÇIPLAK POZ VERİRİM"

Genç şarkıcı, "Ressam arkadaşlarınızdan bir kişi sizden çıplak poz vermenizi istese verir miydiniz" sorusunu ise, "Gerçekten sanat yapan bir kişinin açıklıkla alakalı bir görüşü olacağını düşünmüyorum. O açıklıktan değil de naturallikten söz eder. Natural olana da ben varım her zaman. Neden olmasın, çizdiririm" şeklinde cevapladı.