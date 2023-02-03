Aleyna Tilki tekne pozlarıyla olay! Kışın yazı getirdi peş peşe paylaştığı turuncu bikinili karelere yorum yağdı: "Halis mi?"
Aleyna Tilki tekne pozlarıyla olay! Kışın yazı getirdi peş peşe paylaştığı turuncu bikinili karelere yorum yağdı. Ses tellerinde yaşadığı sorun nedeni ile bir süre sahnelere ara veren genç şarkıcı Aleyna Tilki Instagram paylaşımlarına hız verdi. Son dönemde frikikli görüntüsü, iç çamaşırlı paylaşımları derken Tilki bir kez daha kendince şovunu yaptı. "Sadece kışın denize girenler ve her ağaca tırmanmak isteyenler" notuyla peş peşe paylaştığı bikinili kareleri ile dikkat çeken Tilki'ye "Halis mi?" yorumları yağdı.
"HALİS Mİ?"
Aleyna Tilki tekne pozlarıyla olay! Kışın yazı getirdi peş peşe paylaştığı turuncu bikinili karelere yorum yağdı.
Magazin gündeminin vazgeçilmez ismi Aleyna Tilki, geçtiğimiz aylarda yeni bir skandala daha imza attı.Sahne kostümleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Tilki, Etiler'de görüntülendi, o anlar herkesi şaşkına çevirdi.
MİNİSİ İLE FRİKİK VERDİ
Yanında bulunan arkaşının fotoğraflarını çeken Tilki, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Mini eteğiyle dikkat çeken Aleyna Tilki, azizliğe uğradı. Süper minisi ve yüksek topuklu ayakkabılarıyla yürüyen Tilki'nin eteği açıldı.
"SANAT İÇİN ÇIPLAK POZ VERİRİM"
Genç şarkıcı, "Ressam arkadaşlarınızdan bir kişi sizden çıplak poz vermenizi istese verir miydiniz" sorusunu ise, "Gerçekten sanat yapan bir kişinin açıklıkla alakalı bir görüşü olacağını düşünmüyorum. O açıklıktan değil de naturallikten söz eder. Natural olana da ben varım her zaman. Neden olmasın, çizdiririm" şeklinde cevapladı.