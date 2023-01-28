Aleyna Tilki sütyenli minili pozuyla yine yaptı yapacağını "Cinsel içerikli film yıldızı..." Yarı çıplak pozlarıyla Aleyna artık baydı
Son dönemde ses tellerinde yaşadığı sorunlar magazin gündeminde kendisine epey yer bulan Aleyna Tilki bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Cesur paylaşımlarıyla gündemde kendisine yer bulan Tilki, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi ama bu kez sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutuldu. İşte Tilki'nin o paylaşımları...
Birbirinden sıra dışı paylaşımlarıyla adından söz ettiren, soyunmakta sakınca görmeyen Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını.
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, hastalığını sosyal medya hesabından açıklamıştı geçtiğimiz günlerde. Tilki, ses tellerinin yırtıldığını ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğini sosyal medya üzerinden duyurmuştu.
"BİR SÜRE ŞARKI SÖYLEYEMEYECEĞİM"
"Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum. .Kalktığımda çocuk halimden çok daha güçlü kalkacağımı bilip şimdiden telaşınızı ve korkularınızı saklayacak bir maske edinin"
Habere göre; Yılbaşı için herhangi bir teklif alamayan Aleyna Tilki bu yüzden ses tellerinin yırtıldığını açıklamıştı.