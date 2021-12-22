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Haberler Magazin Aleyna Tilki ‘sürpriz geliyor’ dedi süper minisiyle paylaştı! Hem kıyafeti hem pozları çok konuşuldu ‘Yakışmıyor sana’

Aleyna Tilki ‘sürpriz geliyor’ dedi süper minisiyle paylaştı! Hem kıyafeti hem pozları çok konuşuldu ‘Yakışmıyor sana’

Aleyna Tilki 'sürpriz geliyor' dedi süper minisiyle paylaştı! Attığı her adımla adından söz ettiren Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla yine çok konuşuldu. Süper mini eteğiyle verdiği pozları 'sürpriz geliyor' notuyla yayınlayan Tilki'nin iddialı pozları ve kıyafeti sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Öte yandan çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Aleyna Tilki'nin boyu yine tartışma konusu oldu. İşte Aleyna Tilki'nin olay olan o pozları...

22.12.2021 20:37 - Son Güncelleme: 22.12.2021 20:37
Aleyna Tilki ‘sürpriz geliyor’ dedi süper minisiyle paylaştı! Hem kıyafeti hem pozları çok konuşuldu ‘Yakışmıyor sana’

Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla yine magazin gündemine bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki ‘sürpriz geliyor’ dedi süper minisiyle paylaştı! Hem kıyafeti hem pozları çok konuşuldu ‘Yakışmıyor sana’

Tilki, süper mini eteğiyle verdiği pozları 'sürpriz geliyor' notuyla Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Aleyna Tilki ‘sürpriz geliyor’ dedi süper minisiyle paylaştı! Hem kıyafeti hem pozları çok konuşuldu ‘Yakışmıyor sana’

Şarkıcının yeni sürprizi bazı takipçileri tarafından yeni şarkı olarak yorumlanırken bazıları 'Klip çekecek' dedi.

Aleyna Tilki ‘sürpriz geliyor’ dedi süper minisiyle paylaştı! Hem kıyafeti hem pozları çok konuşuldu ‘Yakışmıyor sana’

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Tilki'nin kıyafeti ve verdiği pozlar da çok konuşuldu.

Aleyna Tilki ‘sürpriz geliyor’ dedi süper minisiyle paylaştı! Hem kıyafeti hem pozları çok konuşuldu ‘Yakışmıyor sana’

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paylaşımı beğeni yağmuruna tutarken bir kısmı kıyafeti ve pozları fazla abartılı bularak eleştirdi.

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