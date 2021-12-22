Aleyna Tilki ‘sürpriz geliyor’ dedi süper minisiyle paylaştı! Hem kıyafeti hem pozları çok konuşuldu ‘Yakışmıyor sana’
Aleyna Tilki 'sürpriz geliyor' dedi süper minisiyle paylaştı! Attığı her adımla adından söz ettiren Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla yine çok konuşuldu. Süper mini eteğiyle verdiği pozları 'sürpriz geliyor' notuyla yayınlayan Tilki'nin iddialı pozları ve kıyafeti sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Öte yandan çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Aleyna Tilki'nin boyu yine tartışma konusu oldu. İşte Aleyna Tilki'nin olay olan o pozları...
22.12.2021 20:37
- Son Güncelleme: 22.12.2021 20:37
Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla yine magazin gündemine bomba gibi düştü.