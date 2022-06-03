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Haberler Magazin Aleyna Tilki süper minisini çekti pistte kendinden geçti! Sosyal medya sallandı! Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel’den sonra...

Aleyna Tilki süper minisini çekti pistte kendinden geçti! Sosyal medya sallandı! Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel’den sonra...

Aleyna Tilki süper minisini çekti pistte kendinden geçti! Serenay Sarıkaya, işbirliği yaptığı markanın lansmanında yaptığı dansla sosyal medyanın gündemine oturmuş ve uzun süre konuşulmuştu. Takip eden haftalarda bir dans videosu da Hande Erçel'den gelmişti. Erçel'in dansı da en az meslektaşı Serenay Sarıkaya'nınki kadar dikkat çekmişti. Sosyal medyayı sallayan dans performanslarına bir yenisi daha eklendi. Genç popçu Aleyna Tilki'nin süper minisiyle dans ettiği anlar sosyal medyaya damga vurdu. İşte Aleyna Tilki'nin çok konuşulan o dansı...

03.06.2022 01:33 - Son Güncelleme: 03.06.2022 01:33
Aleyna Tilki süper minisini çekti pistte kendinden geçti! Sosyal medya sallandı! Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel’den sonra...

Serenay Sarıkaya, işbirliği yaptığı markanın lansmanında yaptığı dansla sosyal medyanın gündemine oturmuş ve uzun süre konuşulmuştu. Takip eden haftalarda bir dans videosu da Hande Erçel'den gelmişti. Erçel'in dansı da en az meslektaşı Serenay Sarıkaya'nınki kadar dikkat çekmişti.

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Aleyna Tilki süper minisini çekti pistte kendinden geçti! Sosyal medya sallandı! Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel’den sonra...

Sosyal medyayı sallayan dans videolarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez Aleyna Tilki, süper minisini çekti ve piste şov yaptı.

Aleyna Tilki süper minisini çekti pistte kendinden geçti! Sosyal medya sallandı! Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel’den sonra...

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin bir mekanda dans ettiği anlar kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşıldı.

Aleyna Tilki süper minisini çekti pistte kendinden geçti! Sosyal medya sallandı! Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel’den sonra...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören görüntüler, kısa sürede gündem oldu.

Aleyna Tilki süper minisini çekti pistte kendinden geçti! Sosyal medya sallandı! Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel’den sonra...

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan dans videosuna adeta beğeni ve yorum yağdı.

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