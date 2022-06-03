Aleyna Tilki süper minisini çekti pistte kendinden geçti! Sosyal medya sallandı! Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel’den sonra...

Serenay Sarıkaya, işbirliği yaptığı markanın lansmanında yaptığı dansla sosyal medyanın gündemine oturmuş ve uzun süre konuşulmuştu. Takip eden haftalarda bir dans videosu da Hande Erçel'den gelmişti. Erçel'in dansı da en az meslektaşı Serenay Sarıkaya'nınki kadar dikkat çekmişti.