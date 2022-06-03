Aleyna Tilki süper minisini çekti pistte kendinden geçti! Sosyal medya sallandı! Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel’den sonra...
Aleyna Tilki süper minisini çekti pistte kendinden geçti! Serenay Sarıkaya, işbirliği yaptığı markanın lansmanında yaptığı dansla sosyal medyanın gündemine oturmuş ve uzun süre konuşulmuştu. Takip eden haftalarda bir dans videosu da Hande Erçel'den gelmişti. Erçel'in dansı da en az meslektaşı Serenay Sarıkaya'nınki kadar dikkat çekmişti. Sosyal medyayı sallayan dans performanslarına bir yenisi daha eklendi. Genç popçu Aleyna Tilki'nin süper minisiyle dans ettiği anlar sosyal medyaya damga vurdu. İşte Aleyna Tilki'nin çok konuşulan o dansı...
03.06.2022 01:33 - Son Güncelleme: 03.06.2022 01:33
Serenay Sarıkaya, işbirliği yaptığı markanın lansmanında yaptığı dansla sosyal medyanın gündemine oturmuş ve uzun süre konuşulmuştu. Takip eden haftalarda bir dans videosu da Hande Erçel'den gelmişti. Erçel'in dansı da en az meslektaşı Serenay Sarıkaya'nınki kadar dikkat çekmişti.
Sosyal medyayı sallayan dans videolarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez Aleyna Tilki, süper minisini çekti ve piste şov yaptı.
Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin bir mekanda dans ettiği anlar kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşıldı.