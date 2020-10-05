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Aleyna Tilki süper mini tulumuyla verdiği pozda ayakkabısıyla ti'ye alındı! 'Giyinmesini bilmiyorum adlı çalışma'

Aleyna Tilki, Instagram paylaşımları ile dikkatleri yine üzerine çekmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde Uluslarası müzik deviyle anlaşma imzalayıp, İngilizce bir albüm çıkaracağını söyleyen genç popçu, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Paylaştığı fotoğraflarda düzgün fiziği ile dikkat çeken Aleyna Tilki, şıklıkta yine sınıfta kaldı. Süper mini tulumun altına tercih ettiği ayakkabı tarzı ti'ye alınan Aleyna Tilki'ye, 'Giyinmesini bilmiyorum adlı çalışma' şeklinde yorumlar yapıldı. Zayıfladığı iddia edilen Aleyna Tilki'nin boyunun uzunluğu da dikkatlerden kaçmadı.

05.10.2020 17:28 - Son Güncelleme: 05.10.2020 17:45
Aleyna Tilki süper mini tulumuyla verdiği pozda ayakkabısıyla ti'ye alındı! 'Giyinmesini bilmiyorum adlı çalışma'

Aleyna Tilki'nin tulumla verdiği pozlar sosyal medyada ti'ye alındı. Genç olmasına rağmen başarılı bir şekilde kariyer hayatına giriş yapan Aleyna Tilki, Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Aleyna Tilki süper mini tulumuyla verdiği pozda ayakkabısıyla ti'ye alındı! 'Giyinmesini bilmiyorum adlı çalışma'

Son olarak Instagram'dan bu fotoğrafları paylaşan Tilki'nin ayakkabıları zevksiz bulundu.

Aleyna Tilki süper mini tulumuyla verdiği pozda ayakkabısıyla ti'ye alındı! 'Giyinmesini bilmiyorum adlı çalışma'

'Giyinmesini bilmiyorum adlı çalışma', 'O ayakkabılar ne alaka?' şeklinde yorumlar yapılan Aleyna Tilki'nin boyu da konuşulan bir başka konu oldu.

Aleyna Tilki süper mini tulumuyla verdiği pozda ayakkabısıyla ti'ye alındı! 'Giyinmesini bilmiyorum adlı çalışma'

İşte merak edilen şarkıcı Aleyna Tilki ve ünlülerin boyları...

Aleyna Tilki süper mini tulumuyla verdiği pozda ayakkabısıyla ti'ye alındı! 'Giyinmesini bilmiyorum adlı çalışma'

ZEYNEP SEVER DEMİREL -1,78 CM

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