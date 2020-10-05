Haberler Galeri Magazin Aleyna Tilki süper mini tulumuyla verdiği pozda ayakkabısıyla ti'ye alındı! 'Giyinmesini bilmiyorum adlı çalışma'

Aleyna Tilki süper mini tulumuyla verdiği pozda ayakkabısıyla ti'ye alındı! 'Giyinmesini bilmiyorum adlı çalışma'

Aleyna Tilki, Instagram paylaşımları ile dikkatleri yine üzerine çekmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde Uluslarası müzik deviyle anlaşma imzalayıp, İngilizce bir albüm çıkaracağını söyleyen genç popçu, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Paylaştığı fotoğraflarda düzgün fiziği ile dikkat çeken Aleyna Tilki, şıklıkta yine sınıfta kaldı. Süper mini tulumun altına tercih ettiği ayakkabı tarzı ti'ye alınan Aleyna Tilki'ye, 'Giyinmesini bilmiyorum adlı çalışma' şeklinde yorumlar yapıldı. Zayıfladığı iddia edilen Aleyna Tilki'nin boyunun uzunluğu da dikkatlerden kaçmadı.

05.10.2020 17:28 - Son Güncelleme: 05.10.2020 17:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





