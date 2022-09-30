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Haberler Magazin Aleyna Tilki’ sosyal medyada isyan etti! “Düşmanlarım var” deyip duyurdu! Yeni şarkısının sızdırıldığını söyleyen Aleyna...

Aleyna Tilki’ sosyal medyada isyan etti! “Düşmanlarım var” deyip duyurdu! Yeni şarkısının sızdırıldığını söyleyen Aleyna...

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması ile adını duyuran Aleyna Tilki, 'Cevapsız Çınlama' ve 'O Sen Olsan Bari' şarkılarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kariyerinin yanı sıra yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan genç popçu, şimdi ise yeni şarkısıyla ilgili söyledikleriyle gündeme geldi. Yeni şarkısının sızdırıldığını açıklayan Tilki, ekibinde düşmanları olduğunu belirterek adeta isyan etti. İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı...

30.09.2022 22:50 - Son Güncelleme: 30.09.2022 22:50
Aleyna Tilki’ sosyal medyada isyan etti! “Düşmanlarım var” deyip duyurdu! Yeni şarkısının sızdırıldığını söyleyen Aleyna...

'Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışmasına katılarak adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Tilki, 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla büyük başarı elde etti.

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Aleyna Tilki’ sosyal medyada isyan etti! “Düşmanlarım var” deyip duyurdu! Yeni şarkısının sızdırıldığını söyleyen Aleyna...

Henüz 14 yaşındayken şöhreti yakalayan genç popçu, kariyerinin yanı sıra yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmeyi başardı.

Aleyna Tilki’ sosyal medyada isyan etti! “Düşmanlarım var” deyip duyurdu! Yeni şarkısının sızdırıldığını söyleyen Aleyna...

Attığı her adımla dikkat çeken Tilki, şimdi ise sosyal medya üzerinden yaptığı son açıklamasıyla gündeme geldi.

Aleyna Tilki’ sosyal medyada isyan etti! “Düşmanlarım var” deyip duyurdu! Yeni şarkısının sızdırıldığını söyleyen Aleyna...

Yeni şarkısının sızdırıldığını açıklayan Tilki, ekibinde düşmanları olduğunu belirterek adeta isyan etti.

Aleyna Tilki’ sosyal medyada isyan etti! “Düşmanlarım var” deyip duyurdu! Yeni şarkısının sızdırıldığını söyleyen Aleyna...

Twitter'da bir paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık iki hafta sonra 'Tanırım İntiharı' adlı şarkımı çıkartıyorum.

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