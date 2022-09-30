Aleyna Tilki’ sosyal medyada isyan etti! “Düşmanlarım var” deyip duyurdu! Yeni şarkısının sızdırıldığını söyleyen Aleyna...
Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması ile adını duyuran Aleyna Tilki, 'Cevapsız Çınlama' ve 'O Sen Olsan Bari' şarkılarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kariyerinin yanı sıra yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan genç popçu, şimdi ise yeni şarkısıyla ilgili söyledikleriyle gündeme geldi. Yeni şarkısının sızdırıldığını açıklayan Tilki, ekibinde düşmanları olduğunu belirterek adeta isyan etti. İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı...
30.09.2022 22:50 - Son Güncelleme: 30.09.2022 22:50
'Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışmasına katılarak adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Tilki, 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla büyük başarı elde etti.