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Aleyna Tilki sigara içerken görüntülendi! Yırtık çoraplı Tilki bu yaşta ne yapacağını şaşırdı!

Yırtık çoraplarıyla gündem olan Aleyna Tilki, sigara içerken görüntülendi. Sosyal medyada verdiği pozlarla sık sık gündem olan genç şarkıcı Emirgan'daki bir mekanda objektiflere yansıdı. Yemek sonrası, sağlığını düşünmeyerek art arda sigara içtiği görülen Aleyna Tilki, "Genelde avokadolu tost yiyorum, bazen de kendimi şımartmak için tatlı yiyorum. İyi ki beni yemek yerken çekmediniz, kendimden geçiyorum" dedi. Açıklamaları ve pozları ile dikkat çeken Tilkinin halleri, 'Bu yaşta ne yapağını şaşırdı' dedirtti. Aleyna Tilki kaç yaşında?

21.10.2020 17:08 - Son Güncelleme: 21.10.2020 18:02
Aleyna Tilki sigara içerken görüntülendi! Yırtık çoraplı Tilki bu yaşta ne yapacağını şaşırdı!

Önceki gün yalnız başına Emirgan'daki bir mekandan çıkarken görüntülenen Aleyna Tilki, yemek sonrası, "Genelde avokadolu tost yiyorum, bazen de kendimi şımartmak için tatlı yiyorum. İyi ki beni yemek yerken çekmediniz, kendimden geçiyorum" dedi.

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Aleyna Tilki sigara içerken görüntülendi! Yırtık çoraplı Tilki bu yaşta ne yapacağını şaşırdı!

İş için Londra'ya gidecek olan ve pandemiden dolayı uçuşların yasaklandığını belirten Aleyna Tilki, "Londra'da 2. dalga başlamış, o yüzden iptal oldu. Biz de öyle bir sistem kurduk ki, birbirimize bilgisayardan bağlanıyor ve çalışmalarımızı öyle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki sigara içerken görüntülendi! Yırtık çoraplı Tilki bu yaşta ne yapacağını şaşırdı!

Geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen Tilki, 1300 TL değerindeki kaçmış görüntüsü olan çorap ile ilgili konuştu.

Aleyna Tilki sigara içerken görüntülendi! Yırtık çoraplı Tilki bu yaşta ne yapacağını şaşırdı!

Tilki, "Benim çoraplarımın hepsi yırtık, düz çorabım yok. Her giydiğimde yırtılıyorlar. Ben yine de giyiyorum. 1300 TL'lik çorabın kumaşı iyiyse öder ve alırım" açıklamasını yaptı.

Aleyna Tilki sigara içerken görüntülendi! Yırtık çoraplı Tilki bu yaşta ne yapacağını şaşırdı!

20 yaşında olan genç şarkıcı, yemek sonrası art arda sigara içti.

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