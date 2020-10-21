Aleyna Tilki sigara içerken görüntülendi! Yırtık çoraplı Tilki bu yaşta ne yapacağını şaşırdı!

İş için Londra'ya gidecek olan ve pandemiden dolayı uçuşların yasaklandığını belirten Aleyna Tilki, "Londra'da 2. dalga başlamış, o yüzden iptal oldu. Biz de öyle bir sistem kurduk ki, birbirimize bilgisayardan bağlanıyor ve çalışmalarımızı öyle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.