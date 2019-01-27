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Aleyna Tilki Photoshop'u kullanamayan annesi Havva Öztel'i bakın nasıl savundu...

Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Photoshop ile belini inceltmeye çalışan ancak arkasındaki binaları yamultan annesine destek oldu. Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel için ''Annem sosyal medyada ilgi gören, takipçileri tarafından beğenilen bir kadın. Herkes yapıyor, annemin neyi eksik? O da yapsın. Fotoğrafı gördüm. Çok da abartılı değil. Çünkü annemin beli gerçekten ince'' dedi.

27.01.2019 17:19 - Son Güncelleme: 27.01.2019 17:27
Aleyna Tilki Photoshop'u kullanamayan annesi Havva Öztel'i bakın nasıl savundu...

"HERKES YAPIYOR ANNEMİN NEYİ EKSİK"

Aleyna Tilki, Photoshop yapan ancak başarılı olamayan annesini şu sözlerle destekledi, ''Annem sosyal medyada ilgi gören, takipçileri tarafından beğenilen bir kadın. Herkes yapıyor, annemin neyi eksik? O da yapsın. Fotoğrafı gördüm. Çok da abartılı değil. Çünkü annemin beli gerçekten ince'' dedi.

Aleyna Tilki Photoshop'u kullanamayan annesi Havva Öztel'i bakın nasıl savundu...

BİNALAR SAĞA SOLA KAYMIŞTI

Havva Öztel belini inceltmek isterken arka fondaki binalar da sağa-sola kaymıştı.

Aleyna Tilki Photoshop'u kullanamayan annesi Havva Öztel'i bakın nasıl savundu...

Son yıllarda iyi bir çıkış yakalayan Aleyna Tilki, şöhret basamaklarını bir bir tırmanıyor. Aleyna Tilki'nin bu yolda en büyük destekçilerinden biri annesi Havva Öztel. Havva Öztel, kamuoyunun önüne ilk geldiğinde kızının yaşı küçük olmasına rağmen gece kulüplerinde sahneye çıkmasına izin verdiği için olumsuz eleştiriler almıştı.

Aleyna Tilki Photoshop'u kullanamayan annesi Havva Öztel'i bakın nasıl savundu...

ANNESİ ARTIK BAMBAŞKA BİRİ

Zaman içerisinde kızının şöhreti ile birlikte tamamen değişen Hava Öztel, şimdilerde görenleri şaşkına çeviriyor. Öztel'in Instagram'ına bakanlar, iki kız annesi olduğuna inanamıyor.

Aleyna Tilki Photoshop'u kullanamayan annesi Havva Öztel'i bakın nasıl savundu...

Her yaptığı, söylediği ve giydiği olay olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in Instagram'daki paylaşımlarını görenler ''Annesi değil ablası gibi görünüyor'' diyor.

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