Aleyna Tilki Photoshop'u kullanamayan annesi Havva Öztel'i bakın nasıl savundu...
Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Photoshop ile belini inceltmeye çalışan ancak arkasındaki binaları yamultan annesine destek oldu. Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel için ''Annem sosyal medyada ilgi gören, takipçileri tarafından beğenilen bir kadın. Herkes yapıyor, annemin neyi eksik? O da yapsın. Fotoğrafı gördüm. Çok da abartılı değil. Çünkü annemin beli gerçekten ince'' dedi.
"HERKES YAPIYOR ANNEMİN NEYİ EKSİK"
Aleyna Tilki, Photoshop yapan ancak başarılı olamayan annesini şu sözlerle destekledi, ''Annem sosyal medyada ilgi gören, takipçileri tarafından beğenilen bir kadın. Herkes yapıyor, annemin neyi eksik? O da yapsın. Fotoğrafı gördüm. Çok da abartılı değil. Çünkü annemin beli gerçekten ince'' dedi.
Son yıllarda iyi bir çıkış yakalayan Aleyna Tilki, şöhret basamaklarını bir bir tırmanıyor. Aleyna Tilki'nin bu yolda en büyük destekçilerinden biri annesi Havva Öztel. Havva Öztel, kamuoyunun önüne ilk geldiğinde kızının yaşı küçük olmasına rağmen gece kulüplerinde sahneye çıkmasına izin verdiği için olumsuz eleştiriler almıştı.