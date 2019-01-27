Aleyna Tilki Photoshop'u kullanamayan annesi Havva Öztel'i bakın nasıl savundu...

Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Photoshop ile belini inceltmeye çalışan ancak arkasındaki binaları yamultan annesine destek oldu. Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel için ''Annem sosyal medyada ilgi gören, takipçileri tarafından beğenilen bir kadın. Herkes yapıyor, annemin neyi eksik? O da yapsın. Fotoğrafı gördüm. Çok da abartılı değil. Çünkü annemin beli gerçekten ince'' dedi.

27.01.2019 17:19 - Son Güncelleme: 27.01.2019 17:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





