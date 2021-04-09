Aleyna Tilki Maldivler pozuyla sosyal medyayı salladı fotoğrafları çeken bakın kim çıktı! Serenay Sarıkaya'nın...

Aleyna Tilki Maldivler pozuyla sosyal medyayı salladı fotoğrafları çeken bakın kim çıktı! Serenay Sarıkaya'nın ardından Güney Asya ülkesi Maldivler'de soluğu alan Aleyna Tilki, mini şortuyla takipçilerinin karşısına çıktı. 21 yaşındaki şarkıcının, "Bebek köpek balığı" notunu ekleyerek paylaştığı pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Kimileri iş dedi kimileri tatil dedi ancak Aleyna Tilki'nin Maldivler tatiline kiminle gittiği ve fotoğrafları kimin çektiği en çok merak edilen ve sosyal medyada konuşulan konu oldu. Serenay Sarıkaya'yı örnek aldığı iddia edilen Aleyna Tilki'nin fotoğraflarını çeken kişi ise bir başka iddiaya göre bakın kim çıktı...

09.04.2021 17:03 - Son Güncelleme: 09.04.2021 17:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





