Aleyna Tilki Maldivler pozuyla sosyal medyayı salladı fotoğrafları çeken bakın kim çıktı! Serenay Sarıkaya'nın...
Aleyna Tilki Maldivler pozuyla sosyal medyayı salladı fotoğrafları çeken bakın kim çıktı! Serenay Sarıkaya'nın ardından Güney Asya ülkesi Maldivler'de soluğu alan Aleyna Tilki, mini şortuyla takipçilerinin karşısına çıktı. 21 yaşındaki şarkıcının, "Bebek köpek balığı" notunu ekleyerek paylaştığı pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Kimileri iş dedi kimileri tatil dedi ancak Aleyna Tilki'nin Maldivler tatiline kiminle gittiği ve fotoğrafları kimin çektiği en çok merak edilen ve sosyal medyada konuşulan konu oldu. Serenay Sarıkaya'yı örnek aldığı iddia edilen Aleyna Tilki'nin fotoğraflarını çeken kişi ise bir başka iddiaya göre bakın kim çıktı...
Aleyna Tilki Maldivler pozuyla sosyal medyayı salladı fotoğrafları çeken kişinin ise annesi Havva Öztel olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz haftalarda ilk İngilizce şarkısı Retrograde'yi çıkaran Aleyna Tilki, birçok ünlü ismi tercih ettiği tatil merkezi Maldivler'e giden Tilki, her anını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.