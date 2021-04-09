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Aleyna Tilki Maldivler pozuyla sosyal medyayı salladı fotoğrafları çeken bakın kim çıktı! Serenay Sarıkaya'nın...

Aleyna Tilki Maldivler pozuyla sosyal medyayı salladı fotoğrafları çeken bakın kim çıktı! Serenay Sarıkaya'nın ardından Güney Asya ülkesi Maldivler'de soluğu alan Aleyna Tilki, mini şortuyla takipçilerinin karşısına çıktı. 21 yaşındaki şarkıcının, "Bebek köpek balığı" notunu ekleyerek paylaştığı pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Kimileri iş dedi kimileri tatil dedi ancak Aleyna Tilki'nin Maldivler tatiline kiminle gittiği ve fotoğrafları kimin çektiği en çok merak edilen ve sosyal medyada konuşulan konu oldu. Serenay Sarıkaya'yı örnek aldığı iddia edilen Aleyna Tilki'nin fotoğraflarını çeken kişi ise bir başka iddiaya göre bakın kim çıktı...

09.04.2021 17:03 - Son Güncelleme: 09.04.2021 17:17
Aleyna Tilki Maldivler pozuyla sosyal medyayı salladı fotoğrafları çeken bakın kim çıktı! Serenay Sarıkaya'nın...

Aleyna Tilki Maldivler pozuyla sosyal medyayı salladı fotoğrafları çeken kişinin ise annesi Havva Öztel olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz haftalarda ilk İngilizce şarkısı Retrograde'yi çıkaran Aleyna Tilki, birçok ünlü ismi tercih ettiği tatil merkezi Maldivler'e giden Tilki, her anını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki Maldivler pozuyla sosyal medyayı salladı fotoğrafları çeken bakın kim çıktı! Serenay Sarıkaya'nın...

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Genç şarkıcı son olarak peş peşe siyah mini şortlu pozlarını paylaştı. Tilki'nin "Bebek köpek balığı" notunu ekleyerek paylaştığı pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Aleyna Tilki Maldivler pozuyla sosyal medyayı salladı fotoğrafları çeken bakın kim çıktı! Serenay Sarıkaya'nın...

Maldivler tatilindeki Aleyna Tilki'nin fotoğraflarını kimin çektiği merak konusu olurken sosyal medyada "Serenay Sarıkaya'yı örnek alıyor" yorumları havada uçuştu.

Aleyna Tilki Maldivler pozuyla sosyal medyayı salladı fotoğrafları çeken bakın kim çıktı! Serenay Sarıkaya'nın...

Bunun nedeni ise Serenay Sarıkaya'nın Maldivler tatiline gitmesi ve paylaştığı fotoğraflar... Kısa sürede fotoğrafları kimin çektiği merak konusu olunca Sarıkaya, annesi Ümran Hanım'ın yanında olduğunu ifade etmişti.

Aleyna Tilki Maldivler pozuyla sosyal medyayı salladı fotoğrafları çeken bakın kim çıktı! Serenay Sarıkaya'nın...

Bir yurt dışında olan ve sık sık paylaşımlarda bulunan Havva Öztel'in kızı Aleyna Tilki'nin yanında olduğu Tilki'nin fotoğraflarını çeken kişinin ise annesi olduğu ileri sürüldü.