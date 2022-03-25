Aleyna Tilki lüks arabasında fena yakalandı! İşte Tilki'nin 2.5 milyonluk yatağı...
Aleyna Tilki lüks arabasında fena yakalandı! Önceki gün özel şoförlü lüks aracıyla yollarda olan Aleyna Tilki, Arnavutköy, Etiler, Levent ve Maslak'ta tur attı. Arka koltuğun camını açan genç şarkıcı, uykulu haliyle muhabirlere selam verdi: "Arabada uyuyordum, sizin burada olduğunuzu öğrenince kalktım." dedi.
25.03.2022 09:49 - Son Güncelleme: 25.03.2022 09:54
Aleyna Tilki, önceki gün özel şoförlü lüks aracıyla yollardaydı. Arnavutköy, Etiler, Levent ve Maslak'ta tur atan araç bir ara trafiğe takıldı. Arka koltuğun camını açan genç şarkıcı, uykulu haliyle muhabirlere selam verdi: "Arabada uyuyordum, sizin burada olduğunuzu öğrenince kalktım."
ARABADA UYUYORUM
2.5 milyon liralık aracında yastık ve battaniye bulunduran Aleyna Tilki, yurtdışından yeni geldiğini söyledi: "Uçaktan yeni indim. O kadar uykum var ki anlatamam. Biraz uyumak için arabayla tur attık. Böyle çok yorgun olduğum zamanlar arabada uyuyorum."