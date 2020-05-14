RAMAZAN İMSAKİYE
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Aleyna Tilki kuralları hiçe saydı! Lüks aracında saklanırken pijamalarıyla objektiflere yakalanınca...

Aleyna Tilki kuralları tek tek deldi geçti! 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağını umursamayan genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz salı günü Bebek'te, aracının içinde görüntülendi. 2000 doğumlu Aleyna Tilki'nin lüks aracının sürücü koltuğunda ise şoförü yerine bir kadın arkadaşı vardı. Tilki, objektifi fark edince yüzünü gizlemeye çalıştı. Hem sokağa çıkma yasağını delen hem de maske takmayan Aleyna Tilki, görüntülenmesinin ardından sahil turunu noktalayıp Anadolu Yakası'ndaki evinin yolunu tuttu.

14.05.2020 09:44 - Son Güncelleme: 14.05.2020 09:47
Aleyna Tilki kuralları hiçe saydı! Lüks aracında saklanırken pijamalarıyla objektiflere yakalanınca...

Geçtiğimiz ay corona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması gelmişti. Türk pop müziğinin genç temsilcisi Aleyna Tilki, önceki gün bu yasağı deldi.

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Aleyna Tilki kuralları hiçe saydı! Lüks aracında saklanırken pijamalarıyla objektiflere yakalanınca...

Bebek'ten aracıyla geçerken objektiflere takılan Aleyna Tilki, aracında saklanmaya çalışsa da görüntülenmekten kurtulamadı.

Aleyna Tilki kuralları hiçe saydı! Lüks aracında saklanırken pijamalarıyla objektiflere yakalanınca...

28 Mart 2000 doğumlu olan şarkıcı, sokağa çıkma yasağının ihlal etmesiyle ilgili gelen sorulara cevap vermekten kaçınarak, sahil turuna devam etti.

Aleyna Tilki kuralları hiçe saydı! Lüks aracında saklanırken pijamalarıyla objektiflere yakalanınca...

Sahil havası almasının ardından Anadolu yakasında yer alan evinin yolunu tutan Tilki'nin, her zamanki gibi pijamalarıyla olması dikkatlerden kaçmadı.

Aleyna Tilki kuralları hiçe saydı! Lüks aracında saklanırken pijamalarıyla objektiflere yakalanınca...

Sosyal mesafe gözetmeksizin Tilki ve arkadaşının maskesiz olmaları dikkat çekti.

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