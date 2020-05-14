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Aleyna Tilki kuralları hiçe saydı! Lüks aracında saklanırken pijamalarıyla objektiflere yakalanınca...

Aleyna Tilki kuralları tek tek deldi geçti! 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağını umursamayan genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz salı günü Bebek'te, aracının içinde görüntülendi. 2000 doğumlu Aleyna Tilki'nin lüks aracının sürücü koltuğunda ise şoförü yerine bir kadın arkadaşı vardı. Tilki, objektifi fark edince yüzünü gizlemeye çalıştı. Hem sokağa çıkma yasağını delen hem de maske takmayan Aleyna Tilki, görüntülenmesinin ardından sahil turunu noktalayıp Anadolu Yakası'ndaki evinin yolunu tuttu.

14.05.2020 09:44 - Son Güncelleme: 14.05.2020 09:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





