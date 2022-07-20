Aleyna Tilki itirafıyla gündemde! Sosyal medya ayağa kalktı! Yorumlar peş peşe geldi “Bir de marifetmiş gibi anlatıyor”
Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Geçtiğimiz günlerde 'çocuk' açıklamasıyla konuşulan Tilki, bu kez "Kıbrıs'ta bir anınız var mı?" sorusuna verdiği yanıtla tepki çekti. Aleyna Tilki'nin kumar itirafı duyanları şaşkına çevirirken bir sosyal medya kullanıcısı, "Bir de marifetmiş gibi anlatıyor" ifadelerini kullandı. İşte Aleyna Tilki'nin o açıklaması...
20.07.2022 21:07 - Son Güncelleme: 20.07.2022 21:16
Genç popçu Aleyna Tilki, çok konuşulan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Hem özel hayatı hem açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Tilki, bu kez kumar itirafıyla herkesi şaşırttı.
Kıbrıs'ta sahne öncesi basın mensuplarına konuşan Aleyna Tilki, "Sahneye çıkayım da enerjim yerine gelsin diye bekliyorum. Nedense çıktığım anda her şey değişiyor" dedi.