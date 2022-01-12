Aleyna Tilki ile rapçi sevgilisi Uzi'nin olaylı gecesinde dikkat çeken detay! Aleyna Tilki'nin annesi hareketlerini tasvip etmemişti...
Aleyna Tilki ile rapçi Uzi'nin olaylı gecesinde dikkat çeken detay! Aleyna Tilki'nin annesi hareketlerini tasvip etmemişti... Aleyna Tilki, geçen gün sevgilisi Uzi'nin konserinde kendinden geçtiği çılgın dans hareketleriyle gündem olmuştu. Ancak konsere damga vuran bir gelişme daha yaşandı. Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alan rapçi Uzi'nin Bostancı'daki konserini polis bastı. Uzi'nin konserinde hayranlarına "Biz marihuanamızı sardık, siz de sardınız mı?" diye seslendiği iddia edildi. Gençleri uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle Uzi'nin ifadesine başvuruldu. Konuyla ilgili detaylar ortaya çıktı.
Aleyna Tilki'nin annesi hareketlerini tasvip etmemişti... Aleyna Tilki ile rapçi sevgilisi Uzi'nin olaylı gecesinde dikkat çeken detay!
Sabah'ın iddiasına göre yaşanan olay bir algı operasyonu. Nedeni ise şöyle açıklanıyor; "Olay; Uzi üzerinden rap'çilere yapılan bir algı operasyonu hissi verdi bana. Neden mi? Çünkü o akşam ben de konseri izleyenler arasındaydım. Her şeyden önce o sözleri konser boyunca ben asla duymadım. Uzi'nin, Aleyna Tilki ile son dönemlerde sevgili olarak anılması ve o konsere gitmesi ile tetiklenen bu olay, sözüm ona konsere giden isimsiz bir şahsın ihbarı ile başlıyor."
İHBAR ASILSIZ ÇIKTI
Bu ihbarın doğru olup olmadığını araştırmak için ekipler hemen alana geliyor ve Uzi'nin böyle bir cümle kurup kurmadığı soruluyor fakat herkesten "Biz duymadık" cevabını alan ekipler bu defa kamera veya ses kaydı olup olmadığını araştırıyor. Herhangi bir kayda da ulaşamayan memurlar, konserin bitmesini bekleyip kuliste Uzi'nin de ifadesine başvuruyor. Şarkıcı da böyle bir şey olmadığını söyleyince memurlar doğal olarak işlerini bitirip oradan ayrılıyorlar.