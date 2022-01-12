Aleyna Tilki ile rapçi sevgilisi Uzi’nin olaylı gecesinde dikkat çeken detay! Aleyna Tilki’nin annesi hareketlerini tasvip etmemişti...

Sabah'ın iddiasına göre yaşanan olay bir algı operasyonu. Nedeni ise şöyle açıklanıyor; "Olay; Uzi üzerinden rap'çilere yapılan bir algı operasyonu hissi verdi bana. Neden mi? Çünkü o akşam ben de konseri izleyenler arasındaydım. Her şeyden önce o sözleri konser boyunca ben asla duymadım. Uzi'nin, Aleyna Tilki ile son dönemlerde sevgili olarak anılması ve o konsere gitmesi ile tetiklenen bu olay, sözüm ona konsere giden isimsiz bir şahsın ihbarı ile başlıyor."