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Haberler Magazin Aleyna Tilki ile rapçi sevgilisi Uzi'nin olaylı gecesinde dikkat çeken detay! Aleyna Tilki'nin annesi hareketlerini tasvip etmemişti...

Aleyna Tilki ile rapçi sevgilisi Uzi'nin olaylı gecesinde dikkat çeken detay! Aleyna Tilki'nin annesi hareketlerini tasvip etmemişti...

Aleyna Tilki ile rapçi Uzi'nin olaylı gecesinde dikkat çeken detay! Aleyna Tilki'nin annesi hareketlerini tasvip etmemişti... Aleyna Tilki, geçen gün sevgilisi Uzi'nin konserinde kendinden geçtiği çılgın dans hareketleriyle gündem olmuştu. Ancak konsere damga vuran bir gelişme daha yaşandı. Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alan rapçi Uzi'nin Bostancı'daki konserini polis bastı. Uzi'nin konserinde hayranlarına "Biz marihuanamızı sardık, siz de sardınız mı?" diye seslendiği iddia edildi. Gençleri uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle Uzi'nin ifadesine başvuruldu. Konuyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

12.01.2022 11:26 - Son Güncelleme: 12.01.2022 11:34
Aleyna Tilki ile rapçi sevgilisi Uzi’nin olaylı gecesinde dikkat çeken detay! Aleyna Tilki’nin annesi hareketlerini tasvip etmemişti...

Aleyna Tilki'nin annesi hareketlerini tasvip etmemişti... Aleyna Tilki ile rapçi sevgilisi Uzi'nin olaylı gecesinde dikkat çeken detay!

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Aleyna Tilki ile rapçi sevgilisi Uzi’nin olaylı gecesinde dikkat çeken detay! Aleyna Tilki’nin annesi hareketlerini tasvip etmemişti...

Geçtiğimiz gün konser veren Uzi'nin sahneden seyircisine "Biz marihuanamızı sardık, siz de sardınız mı?" dediği, ardından şikayet üzerine konser alanına polislerin geldiği iddia edildi.

Aleyna Tilki ile rapçi sevgilisi Uzi’nin olaylı gecesinde dikkat çeken detay! Aleyna Tilki’nin annesi hareketlerini tasvip etmemişti...

Sabah'ın iddiasına göre yaşanan olay bir algı operasyonu. Nedeni ise şöyle açıklanıyor; "Olay; Uzi üzerinden rap'çilere yapılan bir algı operasyonu hissi verdi bana. Neden mi? Çünkü o akşam ben de konseri izleyenler arasındaydım. Her şeyden önce o sözleri konser boyunca ben asla duymadım. Uzi'nin, Aleyna Tilki ile son dönemlerde sevgili olarak anılması ve o konsere gitmesi ile tetiklenen bu olay, sözüm ona konsere giden isimsiz bir şahsın ihbarı ile başlıyor."

Aleyna Tilki ile rapçi sevgilisi Uzi’nin olaylı gecesinde dikkat çeken detay! Aleyna Tilki’nin annesi hareketlerini tasvip etmemişti...

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Bu ihbarın doğru olup olmadığını araştırmak için ekipler hemen alana geliyor ve Uzi'nin böyle bir cümle kurup kurmadığı soruluyor fakat herkesten "Biz duymadık" cevabını alan ekipler bu defa kamera veya ses kaydı olup olmadığını araştırıyor. Herhangi bir kayda da ulaşamayan memurlar, konserin bitmesini bekleyip kuliste Uzi'nin de ifadesine başvuruyor. Şarkıcı da böyle bir şey olmadığını söyleyince memurlar doğal olarak işlerini bitirip oradan ayrılıyorlar.

Aleyna Tilki ile rapçi sevgilisi Uzi’nin olaylı gecesinde dikkat çeken detay! Aleyna Tilki’nin annesi hareketlerini tasvip etmemişti...

GÜNDEME İŞTE BÖYLE DÜŞTÜ

Ünlü rapçi Uzi, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi. Konser alanının hınca hınç dolu olduğu, maske ve mesafe kuralının hiçe sayıldığı gösteri merkezinde Uzi'nin sahnedeki sözleri olay oldu.

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