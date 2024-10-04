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Aleyna Tilki ifadeye zorla getirilecek! 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı!

Aleyna Tilki'nin kimlik ve özel bilgilerini ele geçirip üçüncü kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yapıldığı iddiasıyla görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Sanık İ.Y.'nin avukatı, bir önceki celsede de tanıklar Aleyna Tilki ve babasının bulunmadığını dile getirerek zorla getirme talep etti. Mahkeme Aleyna Tilki'nin bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 10:13 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 10:13
Aleyna Tilki ifadeye zorla getirilecek! 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı!

Aleyna Tilki'nin kimlik bilgileri, yalnızca adli makamlarca ulaşılabilen kişisel verileri, ev adresi, TC kimlik bilgisi, nüfus kaydı gibi birçok kişisel bilgisini ele geçiren İ.Y., sosyal medya üzerinden ünlü şarkıcının babası ve asistanına ulaşmıştı.

Aleyna Tilki ifadeye zorla getirilecek! 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı!

İ.Y., bilgileri 3. kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yapmıştı. Sonrasında da yine sosyal medya üzerindeki farklı hesaplardan yaymıştı.

Aleyna Tilki ifadeye zorla getirilecek! 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı!

Aleyna Tilki'nin şikayeti üzerine İ.Y. hakkında "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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