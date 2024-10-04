Aleyna Tilki ifadeye zorla getirilecek! 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı!

Aleyna Tilki'nin kimlik bilgileri, yalnızca adli makamlarca ulaşılabilen kişisel verileri, ev adresi, TC kimlik bilgisi, nüfus kaydı gibi birçok kişisel bilgisini ele geçiren İ.Y., sosyal medya üzerinden ünlü şarkıcının babası ve asistanına ulaşmıştı.