Aleyna Tilki iç gösteren elbisesini iç çamaşırsız giydi yine malzeme verdi! İç çamaşırının konuşulmasından şikayet etmişti

Bir kız çocuğu annesi olan Umut Akyürek, Aleyna Tilki'nin fotoğrafına, "Bu ve benzerlerinin proje olduğunu düşünüyorum, sonra çoluk çocuk nasıl bu hale geldiler diye hiç şaşırmayalım önlerinde bu örnekler varken . Gerçekten yazık." yorumunda bulunmuştu.