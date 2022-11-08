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Aleyna Tilki iç gösteren elbisesini iç çamaşırsız giydi yine malzeme verdi! İç çamaşırının konuşulmasından şikayet etmişti

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, skandal paylaşımlarına devam ediyor... Geçtiğimzi günlerde iç çamaşırının konuşulmasından şikayetçi olup "İç çamaşırımın konuşulması hayatım boyunca yaşadığım tacizlerin devamı gibi" diyen Aleyna Tilki bu kez iç çamaşırsız paylaşım yaparak kendi kendisiyle çelişti. Aleyna Tilki'nin paylaşımına binlere beğeni ve yorum da geldi.

08.11.2022 09:16 - Son Güncelleme: 08.11.2022 09:16
Aleyna Tilki iç gösteren elbisesini iç çamaşırsız giydi yine malzeme verdi! İç çamaşırının konuşulmasından şikayet etmişti

Aleyna Tilki bir takipçisinden gelen "Şahane popon yeterince gözükmüyor" yorumuna isyan etmişti. Açıklamasıyla tepki çeken Tilki şarkısından çok iç çamaşırının konuşulduğunu söylemişti. Aleyna Tilki bu sefer iç çamaşırı giymedi ve iddialı bir elbise tercih etti.

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Aleyna Tilki iç gösteren elbisesini iç çamaşırsız giydi yine malzeme verdi! İç çamaşırının konuşulmasından şikayet etmişti

28 Ekim'de yayınlanan yeni şarkısı ile dikkat çeken Aleyna Tilki klipte sevgilisinin yanında olmak için hemşire kılığına girmişti.

Aleyna Tilki iç gösteren elbisesini iç çamaşırsız giydi yine malzeme verdi! İç çamaşırının konuşulmasından şikayet etmişti

Fotoğraf çekimi için Londra'ya giden Aleyna Tilki iç çamaşırlı paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Aleyna Tilki iç gösteren elbisesini iç çamaşırsız giydi yine malzeme verdi! İç çamaşırının konuşulmasından şikayet etmişti

Sosyal medya kullanıcılarının yorum yağmuruna tuttuğu 22 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki'nin bu karesi eleştirilmişti.

Aleyna Tilki iç gösteren elbisesini iç çamaşırsız giydi yine malzeme verdi! İç çamaşırının konuşulmasından şikayet etmişti

Bir kız çocuğu annesi olan Umut Akyürek, Aleyna Tilki'nin fotoğrafına, "Bu ve benzerlerinin proje olduğunu düşünüyorum, sonra çoluk çocuk nasıl bu hale geldiler diye hiç şaşırmayalım önlerinde bu örnekler varken . Gerçekten yazık." yorumunda bulunmuştu.

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