Aleyna Tilki iç çamaşırıyla paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi! Tepki yağdı: “Çıplak görünmek çok mu hoşuna gidiyor?”
Aleyna Tilki iç çamaşırıyla paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, son yayınladığı görüntülerle tepki çekti. Londra'daki fotoğraf çekiminden paylaşım yapan Tilki, iç çamaşırıyla verdiği pozları Instagram'da paylaştı. Görüntüler kısa sürede gündem olurken bir sosyal medya kullanıcısı, "Çıplak görünmek çok mu hoşuna gidiyor?" yorumunda bulundu. İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı ve gelen tepkiler...
01.11.2022 20:18 - Son Güncelleme: 01.11.2022 20:33
Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan şarkıcı, Instagram'da yayınladığı dikkat çeken görüntülere bir yenisini daha ekledi.
Aleyna Tilki'nin iç çamaşırlı paylaşımına tepki yağdı | VİDEO