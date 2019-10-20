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Aleyna Tilki hayranlarını şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Genç popçu Aleyna Tilki meğer...

Yaptığı paylaşımlar ve hareketleriyle adından sıkça söz ettiren 19 yaşındaki Aleyna Tilki, istediği üniversiteye giremeyince Amerika'ya gitme kararı aldı. Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin yakın çevresine ''Eylül sonu Los Angeles'a gidip sekiz ay kalacağım. Orada psikoloji okuyacağım'' dediği öğrenildi. Yaptığı şarkılarla genç yaşına rağmen kısa sürede ünü sınırları aşan Aleyna Tilki'yle ilgili merak edilenlerden biri de memleketi oldu. Hayranları tarafından en çok araştırılan 'Aleyna Tilki nereli?' sorusunun cevabını öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Tilki başta olmak üzere diğer ünlü isimlerin memleketleri...

20.10.2019 00:37 - Son Güncelleme:
Aleyna Tilki hayranlarını şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Genç popçu Aleyna Tilki meğer...

Yaptığı paylaşımlar ve hareketleriyle adından sıkça söz ettiren 19 yaşındaki Aleyna Tilki, istediği üniversiteye giremeyince Amerika'ya gitme kararı aldı.

Aleyna Tilki hayranlarını şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Genç popçu Aleyna Tilki meğer...

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin yakın çevresine ''Eylül sonu Los Angeles'a gidip sekiz ay kalacağım.

Aleyna Tilki hayranlarını şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Genç popçu Aleyna Tilki meğer...

Orada psikoloji okuyacağım'' dediği öğrenildi.

Aleyna Tilki hayranlarını şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Genç popçu Aleyna Tilki meğer...

Yaptığı şarkılarla genç yaşına rağmen kısa sürede ünü sınırları aşan Aleyna Tilki'yle ilgili merak edilenlerden biri de memleketi oldu.

Aleyna Tilki hayranlarını şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Genç popçu Aleyna Tilki meğer...

Hayranları tarafından en çok araştırılan 'Aleyna Tilki nereli?' sorusunun cevabını öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Tilki başta olmak üzere diğer ünlü isimlerin memleketleri...

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