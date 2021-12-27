Aleyna Tilki Haldun Demirhisar'la fena yakalanmıştı... Bircan Bali, Aleyna Tilki’nin annesine ateş püskürdü: "Bu kadar sapkınlık varken..."

Genç popçu Aleyna Tilki kendisinden yaşça çok büyük Haldun Demirhisar ile yakalanınca herkesin dikkatini çekti. Daha önce adı Serenay Sarıkaya ile anılan Haldun Demirhisar'ın Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşerken Havva Öztel ise bu konuda açıklama yaptı.