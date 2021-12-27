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Haberler Magazin Aleyna Tilki Haldun Demirhisar'la fena yakalanmıştı... Bircan Bali, Aleyna Tilki’nin annesine ateş püskürdü: "Bu kadar sapkınlık varken..."

Aleyna Tilki Haldun Demirhisar'la fena yakalanmıştı... Bircan Bali, Aleyna Tilki’nin annesine ateş püskürdü: "Bu kadar sapkınlık varken..."

Aleyna Tilki Haldun Demirhisar'la fena yakalanmıştı... Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından ilk açıklama Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den gelmiş, Öztel, kızının Haldun Demirhisar ile 4 yıldır arkadaş olduğunu söylemişti. Bircan Bali anne Öztel'in bu açıklamasına, "Bunlar nasıl annelik ya? 50 yaşındaki adamla ne paylaşabilir" diyerek tepki gösterdi. Konuyla ilgili Aleyna Tilki de sessizliğini bozdu bakın neler söyledi...

27.12.2021 12:33 - Son Güncelleme: 27.12.2021 12:53
Aleyna Tilki Haldun Demirhisar’la fena yakalanmıştı... Bircan Bali, Aleyna Tilki’nin annesine ateş püskürdü: Bu kadar sapkınlık varken...

"50 YAŞINDAKİ ADAMLA NE PAYLAŞABİLİR!"

Aleyna Tilki Haldun Demirhisar'la fena yakalanmıştı... Bircan Bali, Aleyna Tilki'nin annesine ateş püskürdü!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki Haldun Demirhisar’la fena yakalanmıştı... Bircan Bali, Aleyna Tilki’nin annesine ateş püskürdü: Bu kadar sapkınlık varken...

Genç popçu Aleyna Tilki kendisinden yaşça çok büyük Haldun Demirhisar ile yakalanınca herkesin dikkatini çekti. Daha önce adı Serenay Sarıkaya ile anılan Haldun Demirhisar'ın Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşerken Havva Öztel ise bu konuda açıklama yaptı.

Aleyna Tilki Haldun Demirhisar’la fena yakalanmıştı... Bircan Bali, Aleyna Tilki’nin annesine ateş püskürdü: Bu kadar sapkınlık varken...

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Söylemezsem Olmaz programında ekrana getirilen görüntülerde genç şarkıcı, muhabirlerin "Yanınızdaki beyefendiyi tanıyalım" sorusunu yanıtsız bırakmıştı.

Aleyna Tilki Haldun Demirhisar’la fena yakalanmıştı... Bircan Bali, Aleyna Tilki’nin annesine ateş püskürdü: Bu kadar sapkınlık varken...

CAMLARI PERDE İLE KAPATTILAR

Genç şarkıcının, söz konusu iş adamıyla beraber yemek yediği mekanın görevlileri, magazin muhabirlerinin mekanın içini dışarıdan çektiği esnada aldıkları uyarı ile camları perde ile kapatmıştı.

Aleyna Tilki Haldun Demirhisar’la fena yakalanmıştı... Bircan Bali, Aleyna Tilki’nin annesine ateş püskürdü: Bu kadar sapkınlık varken...

İLK AÇIKLAMA ANNEDEN

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada "Haldun Bey kızımın 4 yıllık arkadaşı. Resimler yaparak atölyesinde kafasını dağıtır." dedi.

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