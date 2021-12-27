Aleyna Tilki Haldun Demirhisar'la fena yakalanmıştı... Bircan Bali, Aleyna Tilki’nin annesine ateş püskürdü: "Bu kadar sapkınlık varken..."
Aleyna Tilki Haldun Demirhisar'la fena yakalanmıştı... Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından ilk açıklama Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den gelmiş, Öztel, kızının Haldun Demirhisar ile 4 yıldır arkadaş olduğunu söylemişti. Bircan Bali anne Öztel'in bu açıklamasına, "Bunlar nasıl annelik ya? 50 yaşındaki adamla ne paylaşabilir" diyerek tepki gösterdi. Konuyla ilgili Aleyna Tilki de sessizliğini bozdu bakın neler söyledi...
27.12.2021 12:33
- Son Güncelleme: 27.12.2021 12:53
"50 YAŞINDAKİ ADAMLA NE PAYLAŞABİLİR!"
Aleyna Tilki Haldun Demirhisar'la fena yakalanmıştı... Bircan Bali, Aleyna Tilki'nin annesine ateş püskürdü!
SORULARI YANITSIZ BIRAKTI
Söylemezsem Olmaz programında ekrana getirilen görüntülerde genç şarkıcı, muhabirlerin "Yanınızdaki beyefendiyi tanıyalım" sorusunu yanıtsız bırakmıştı.
İLK AÇIKLAMA ANNEDEN
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada "Haldun Bey kızımın 4 yıllık arkadaşı. Resimler yaparak atölyesinde kafasını dağıtır." dedi.