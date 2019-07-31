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Aleyna Tilki hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Şarkıcı Aleyna Tilki meğer...

Genç ve güzel şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından açıklama yaptı. Amacının Amerika'dan çok Orta Doğu'da tanınmak olduğunu anlattı,"Amacım Orta Doğu gerçeğini oraya göstermek." dedi. Yaptığı şarkılarla genç yaşına rağmen kısa sürede ünü sınırları aşan Aleyna Tilki'yle ilgili merak edilenlerden biri de memleketi oldu. Hayranları tarafından en çok araştırılan 'Aleyna Tilki nereli?' sorusunun cevabını öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Tilki başta olmak üzere diğer ünlü isimlerin memleketleri...

31.07.2019 22:49 - Son Güncelleme:
Aleyna Tilki hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Şarkıcı Aleyna Tilki meğer...

Genç ve güzel şarkıcı Aleyna Tilki, Twitter hesabından açıklama yaptı. Amacının Amerika'dan çok Orta Doğu'da tanınmak olduğunu anlattı:

Aleyna Tilki hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Şarkıcı Aleyna Tilki meğer...

Önceden Orta Doğu değeri değil, Amerika'da star olmanın daha büyük olduğunu sanırdım.

Aleyna Tilki hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Şarkıcı Aleyna Tilki meğer...

Amerika'daki herkes zaten seni destekliyor, yükseltmek istiyor. Ama Orta Doğu'da kabul görmek çok sert, çok zor! Amacım Amerika'da kabul görmek değil o kolay. Amacım Orta Doğu gerçeğini oraya göstermek.

Aleyna Tilki hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Şarkıcı Aleyna Tilki meğer...

Yaptığı şarkılarla genç yaşına rağmen kısa sürede ünü sınırları aşan Aleyna Tilki'yle ilgili merak edilenlerden biri de memleketi oldu.

Aleyna Tilki hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Şarkıcı Aleyna Tilki meğer...

Hayranları tarafından en çok araştırılan 'Aleyna Tilki nereli?' sorusunun cevabını öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Tilki başta olmak üzere diğer ünlü isimlerin memleketleri...

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