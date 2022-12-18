Aleyna Tilki Gülşen'in tarzını taklit etmişti... Bu kez küvet pozuyla olay oldu sosyal medya: "Şair burada ne anlatmak istemiş?"
Aleyna Tilki Gülşen'in tarzını taklit etmişti... Bu kez küvet pozuyla olay oldu sosyal medyada, "Şair burada ne anlatmak istemiş?" , "Burada çocuklar var" , "Oldu mu bu pozlar?" yorumları yapıldı. Ses telleri yırtıldığı için bir süre şarkı söyleyemeyecek olan Aleyna Tilki, Instagram hesabından daha önce Gülşen'in tercih ettiği tarzı taklit ettiği fotoğraf karesini paylaştı. O haliyle olay olan Tilki bu kez de küvetten paylaştığı peş peşe karelerle tepki çekti.
18.12.2022 09:55 - Son Güncelleme: 18.12.2022 09:59
"ŞAİR BURADA NE ANLATMAK İSTEMİŞ?"
Aleyna Tilki Gülşen'in tarzını taklit etmişti... Bu kez küvet pozuyla olay oldu sosyal medyada Tilki'ye tepki yağdı. Ses telleri yırtıldığı için bir süre şarkı söyleyemeyecek olan Tilki, Gülşen'e özendiği kıyafetiyle verdiği pozu yayınlayarak yakında bir sürpriz yapacağını duyurdu.
DAHA ÖNCE GÜLŞEN GİYMİŞTİ
Gülşen'in daha önce konserinde giydiği sadece göğüs uçlarını kapatan siyah büstiyerden giyerek kamera karşısına geçen Aleyna Tilki, verdiği cüretkar pozunu 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayarak "Yakında sürpriz var" ifadelerini kullandı.