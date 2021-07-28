Aleyna Tilki gelinliğini giydi Cemal Can Canseven ile Ersay Üner’i şahit yaptı! ‘Evet’ diye bağırdı o anlar sosyal medyaya damga vurdu
Aleyna Tilki gelinliğini giydi Cemal Can Canseven ile Ersay Üner'i şahit yaptı! Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran genç popçu Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde ilginç bir davetiye yayınlayarak gündeme gelmişti. Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde adını milyonlara duyuran Tilki, Kır düğünü mizansenin de hazırlanan bir parti ile "Sır" adını verdiği şarkısını ve video klibini tanıttı. Söz konusu partide klibinde beraber rol aldığı Robot ile evlenen şarkıcı, Ersay Üner ile Cemal Can Canseven de nikah şahidi yaptı. Tilki'nin ilginç tanıtımına ait videolar ise kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu. İşte o anlar...
28.07.2021 20:48
- Son Güncelleme: 28.07.2021 21:00
Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarında bir düğün davetiyesi yayınlamıştı.
"AYIN 28'İNDE EVLENİYORUM"
Aleyna Tilki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ayın 28'inde evleniyorum. 30'unda da klibimiz çıkacak. Bu da davetiyem. (28'inde düğünümü Instagram'dan canlı izleyebilirsiniz)" ifadelerini kullanmıştı.
Aleyna Tilki, sözü ve müziği kendisine ait "Sır" adını verdiği şarkısını ve video klibini yakın dostlarına özel bir parti ile tanıttı.
Kır düğünü mizansenin de hazırlanan parti de Aleyna Tilki klibinde beraber rol aldığı Robot ile evlendi.