Aleyna Tilki frikik verdiği kıyafetiyle 2 gün partilemişti... Bu kez iç çamaşırlı pozu olay! Sosyal medya: "Cümle seçmekte çok zorlandım"
Aleyna Tilki frikik verdiği kıyafetiyle 2 gün partilemişti... Bu kez iç çamaşırlı pozu olay oldu. Sosyal medya paylaşımlarının yanında şarkılarıyla sık sık konuşulan genç şarkıcı Aleyna Tilki, konuşulmaya devam ediyor. Tilki, bu kez iç çamaşırlı pozuyla adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde Etiler'deki bir mekanda görüntülenen Tilki giydiği mini etekle herkesi şaşkına çevirmişti.
Aleyna Tilki frikik verdiği kıyafetiyle 2 gün partilemişti... Bu kez iç çamaşırlı pozuyla olay olan Aleyna Tilki'ye sosyal medyada yorum yağdı.
ALEYNA TİLKİ'DEN İÇ ÇAMAŞIRLI POZ!
Konyalı bir babanın kızı olduğu bilinen ve Konya'da dünyaya gelen Aleyna Tilki, Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla şöhret olmuştu. Ünlü isim 2016 senesinde Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" isimli parçasıyla akıllara yer etmişti.
2016 yılında Türkiye'de en çok izlenen video klibi haline gelen Cevapsız Çınlama şarkısının ardından "Sen Olsan Bari" şarkısı ile Türkiye'de listelerde 1 numaraya yükselmişti. Ünlü şarkıcı, şöhret basamaklarını gitgide tırmanmıştı. 2019 senesinde dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group ile anlaşma imzalayan ve sonrasında İngilizce albüm yapan isim, Exxen'de İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrol oynayarak oyunculuğa da atılmıştı.
Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam eden Aleyna Tilki, Instagram hesabından paylaştığı bu kareyle sosyal medyayı ikiye böldü.