Aleyna Tilki frikik verdiği kıyafetiyle 2 gün partilemişti... Bu kez iç çamaşırlı pozu olay! Sosyal medya: "Cümle seçmekte çok zorlandım"

2016 yılında Türkiye'de en çok izlenen video klibi haline gelen Cevapsız Çınlama şarkısının ardından "Sen Olsan Bari" şarkısı ile Türkiye'de listelerde 1 numaraya yükselmişti. Ünlü şarkıcı, şöhret basamaklarını gitgide tırmanmıştı. 2019 senesinde dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group ile anlaşma imzalayan ve sonrasında İngilizce albüm yapan isim, Exxen'de İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrol oynayarak oyunculuğa da atılmıştı.