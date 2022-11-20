Aleyna Tilki frikik verdi olay görüntü! Gecelerde yakalandı mini eteğinin azizliğine uğradı sosyal medya yıkıldı: "Hoppalaaa..."
Aleyna Tilki frikik verdi olay görüntü! Gecelerde yakalandı mini eteğinin azizliğine uğradı sosyal medya yıkıldı. Etiler'deki bir mekanda görüntülenen Tilki'nin, giydiği mini etekle başı derde girdi. Tilki'nin çekiştirerek kapatmaya çalıştığı minisi kalça kısmına kadar açıldı. Bir hafta önce "Gerçekten sanat yapan bir kişinin açıklıkla alakalı bir görüşü olacağını düşünmüyorum. O açıklıktan değil de naturallikten söz eder. Natural olana da ben varım her zaman. Neden olmasın, çizdiririm" açıklamasıyla dikkat çeken Aleyna Tilki'nin frikik verdiği anlar sosyal medyada, "Hoppalaaa" , "Aman Aleyna ne yaptın" şeklinde yorumlara neden oldu.
20.11.2022 11:48 - Son Güncelleme: 20.11.2022 11:51
"HOPPALAAA..."
Aleyna Tilki frikik verdi, olay görüntü! Gecelerde yakalandı mini eteğinin azizliğine uğradı sosyal medya yıkıldı.
Magazin gündeminin vazgeçilmez ismi Aleyna Tilki, yeni bir skandala daha imza attı.Sahne kostümleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Tilki, önceki akşam Etiler'de görüntülendi.
MİNİSİ İLE FRİKİK VERDİ
Yanında bulunan arkaşının fotoğraflarını çeken Tilki, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Mini eteğiyle dikkat çeken Aleyna Tilki, azizliğe uğradı. Süper minisi ve yüksek topuklu ayakkabılarıyla yürüyen Tilki'nin eteği açıldı.