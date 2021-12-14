Aleyna Tilki ’evlat edinmek istiyorum mümkün mü?’ dedi Demet Akalın yine güldürdü! Beğendiği tweet tam bir bomba...

Aleyna Tilki'nin paylaşımına yorum yağdı. Bir takipçisi Tilki'ye "Tabii ki ufaklık ne demek al bakalım evladını" notuyla bebek fotoğrafını yanıt olarak verdi. Demet Akalın'ın bir süredir arası bozuk olduğu Aleyna Tilki'ye verilen bu yanıtı beğenmesi gözlerden kaçmadı.