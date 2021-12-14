Aleyna Tilki 'evlat edinmek istiyorum mümkün mü?' dedi Demet Akalın yine güldürdü! Beğendiği tweet tam bir bomba...
Aleyna Tilki 'evlat edinmek istiyorum mümkün mü?' dedi Demet Akalın yine güldürdü! Sosyal medyayı aktif kullanan ve her paylaşımı ile adından söz ettirmeyi başaran genç şarkıcı bir kez daha ilginç bir paylaşıma imza attı. "Ben evlat edinmek istiyorum. Yasal olarak mümkün mü?" paylaşımında bulunan Aleyna Tilki'ye yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı Aleyna Tilki'ye yanıt olarak oyuncak bebek fotoğrafı paylaştı ve bir de not yazdı. Demet Akalın'ın Aleyna Tilki'ye gelen yanıtı beğenmesi ise gündeme bomba gibi düştü.
14.12.2021 15:39
- Son Güncelleme: 14.12.2021 15:47
Aleyna Tilki 'evlat edinmek istiyorum mümkün mü?' dedi Demet Akalın yine güldürdü! Akalın'ın beğendiği tweet tam bir bomba...
Paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, evlat edinmek istediğini sosyal medyadan paylaştı. Tilki sosyal medyada, "Ben evlat edinmek istiyorum. Yasal olarak mümkün mü?" dedi.
Aleyna Tilki'nin paylaşımına yorum yağdı. Bir takipçisi Tilki'ye "Tabii ki ufaklık ne demek al bakalım evladını" notuyla bebek fotoğrafını yanıt olarak verdi. Demet Akalın'ın bir süredir arası bozuk olduğu Aleyna Tilki'ye verilen bu yanıtı beğenmesi gözlerden kaçmadı.
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